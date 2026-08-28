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GTA 6 při vydání poběží na konzolích ve 30 FPS. Rockstar zatím neví, jestli nabídne i 60 FPS režim

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Kolem GTA 6 se po včerejším vydání dlouho očekávaného Extended Look začínají objevovat další zajímavé informace a jedna z nich hráče na konzolích pravděpodobně příliš nepotěší. Rockstar totiž podle aktuálních vyjádření zatím nedokáže potvrdit, že by Grand Theft Auto VI při vydání nabídlo režim s 60 FPS. Během vývoje hra na konzolích aktuálně běží ve 30 FPS a není jisté, zda se to do listopadového vydání podaří změnit. Informaci poskytl Rob Nelson, šéf vývoje Rockstar North, během návštěvy studia některými herními tvůrci. Podle jeho vyjádření hra v současné fázi vývoje na konzolích běží ve 30 FPS, přičemž Rockstar stále řeší, zda bude možné nabídnout 60 FPS při vydání nebo případně později. 

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Rockstar zatím 60 FPS neslibuje

Rockstar tedy sice nepotvrdil, že GTA 6 bude při vydání uzamčené na 30 FPS, ale potvrdil to, že během současné fáze vývoje hra na konzolích běží při 30 FPS a tým zatím neví, jestli se podaří vytvořit 60FPS režim. Nelze tedy říct, že je 30 FPS definitivně potvrzených pro launch. Na druhou stranu je to poměrně silný náznak toho, co můžeme očekávat. Vývojář navíc podle dostupných informací nedokázal potvrdit ani konkrétní rozlišení nebo další technické parametry. Rockstar tak zatím nechává otevřené dveře více možnostem. Nicméně 30 FPS při vydání je dost pravděpodobná verze.

Rockstar má v tomto směru ostatně poměrně jasnou historii. GTA V při svém původním vydání na konzolích také běželo ve 30 FPS, byť zde to samozřejmě vzhledem k jejich výkonu dávalo smysl. Teprve pozdější verze pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S přinesly režim s 60 FPS, přičemž next-gen verzi se 60 FPS vypustili vývojáři dlouho poté, co se na trh dostaly next-gen konzole. Evidentně se tedy v tomto směru nespěchá.  

Podobná situace byla také u Red Dead Redemption 2. Ani u něj Rockstar nikdy oficiální 60FPS režim pro moderní konzole nepřidal. Je proto klidně možné, že podobný scénář čeká i GTA 6. Rockstar může při vydání upřednostnit maximální kvalitu grafiky a komplexnost světa před vyšší snímkovou frekvencí a 60 FPS případně nabídnout až později.

Proč může být 60 FPS problém?

Pokud se pak ptáte na to, proč bychom si na vyšší snímkovou frekvenci mohli počkat, odpověď je jednoduchá. GTA 6 bude podle všeho extrémně náročná především na procesor. Nejde totiž jen o vykreslování grafiky, ale také o obrovské množství postav, dopravy, fyziky, AI a dalších systémů, které musí konzole neustále simulovat.

A právě tady je rozdíl mezi 30 a 60 FPS obrovský. Při 60 FPS musí konzole zpracovat prakticky dvojnásobné množství snímků za sekundu. Pokud je problémem právě CPU výkon, nemusí jej být možné jednoduše vyřešit snížením grafické kvality.

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A co PS5 Pro?

Zajímavá je samozřejmě otázka PlayStation 5 Pro. Výkonnější GPU by teoreticky mohlo pomoci s grafickou částí, jenže procesor je podle dostupných informací stále hlavním limitem. Rockstar proto zatím neřekl, zda bude PS5 Pro schopná nabídnout něco navíc. Pokud by pak 60 FPS nebylo možné ani na PS5 Pro, jednou z možných cest by mohl být například režim kolem 40 FPS určený pro televizory s obnovovací frekvencí 120 Hz. Rockstar ale nic takového zatím nepotvrdil. 

PC verze může být úplně jiný příběh

Dobrou zprávou pro PC hráče je, že případný 30FPS limit se pochopitelně nebude automaticky vztahovat na PC verzi. Ta ale zatím nebyla oznámena a stejně jako u předchozích her Rockstaru dorazí pravděpodobně až později. GTA 6 má každopádně vyjít 19. listopadu 2026 na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Nechme se tedy překvapit, co se vývojářům povede za další zhruba tři měsíce vytvořit, avšak vzhledem k tomu, že okolo 60 FPS mlží, zrovna s touto věcí se počítat úplně nedá, protože kdyby dalo, určitě by se s ní vývojáři pochlubili. 

GTA 6 lze předobjednat zde

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