Grand Theft Auto 6: An Extended Look už je zdarma na YouTube. Pusťte si jej přímo zde

Jak Rockstar slíbil, tak i udělal. Po večerní premiéře na Netflixu dorazila rozsáhlá série gameplay záběrů z Grand Theft Auto 6 také na YouTube. Pokud se tedy chcete zdarma přehrát záběry toho, čím se za pár měsíců pokusí Rockstar Games změnit herní svět, máte nyní jedinečnou možnost. A nutno říci, že záběry stojí opravdu za to. Hra na nich totiž vypadá naprosto fantasticky a daleko lépe, než působí na nedávno uniklých videích. A protože je navíc gameplay pořízen na základním PlayStationu 5, dá se čekat, že PlayStation 5 Pro či Xbox Series X na tom budou graficky i v rámci fps ještě lépe. Počítačová verze, která se očekává někdy příští rok, pak bude samozřejmě ještě vymazlenější.