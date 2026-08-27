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iPhone může po instalaci iOS 27 dlouho zpracovávat vaše data. Apple nyní prozradil, jak vše výrazně urychlit

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple se připravuje na vydání iOS 27 a společně s ním přijde také výrazně přepracovaný Spotlight. Ten bude nově mnohem důležitější nejen pro vyhledávání v iPhone, ale také pro fungování nové Siri AI. Apple proto nyní zveřejnil dokument, ve kterém vysvětluje, jak funguje nové indexování obsahu a hlavně jak jej mohou uživatelé urychlit. Právě indexování totiž může po aktualizaci zabrat poměrně dlouhou dobu. Apple upozorňuje, že v závislosti na množství dat uložených v zařízení může trvat několik hodin, ale klidně i několik dní. Následné průběžné aktualizace indexu už mají být výrazně rychlejší. 

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Spotlight si vytvoří katalog celého iPhone

Nový systém indexování má vytvořit a následně průběžně udržovat katalog obsahu uloženého v zařízení. Díky němu dokáže Spotlight rychle vyhledávat například aplikace, soubory, zprávy, fotografie, kontakty nebo nastavení. Stejný index pak využije také nová Siri AI. Důležité přitom je, že index se ukládá přímo do zařízení. Pokud tedy máte například iPhone, iPad a Mac, každý z nich musí celý proces provést samostatně. A právě kvůli tomu může být první indexování poměrně náročné. Čím více fotografií, zpráv, e-mailů, souborů a dalších dat v zařízení máte, tím déle může celý proces trvat.

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Apple radí tři jednoduché věci

Pokud chcete, aby indexování skončilo co nejrychleji, Apple doporučuje v podstatě tři věci. První je poměrně logická – zařízení nepoužívat. Druhou je připojit jej k napájení. A třetí je zajistit připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi nebo Ethernetu. To je důležité například v případě, kdy musí zařízení pro indexování stáhnout e-maily nebo další data.  Jinými slovy, pokud večer nainstalujete iOS 27 a chcete nechat iPhone indexovat, ideální je jednoduše jej položit na nabíječku, připojit k Wi-Fi a nechat jej přes noc být. Apple tím v podstatě potvrzuje, že indexování je proces, který má smysl nechat probíhat hlavně v době, kdy zařízení aktivně nepoužíváte.

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iOS 27 with Siri AI iOS 27 Siri AI
Siri AI on iOS 27
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New Siri AI for iOS and macOS Siri AI
Apple Siri AI
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Apple začal s indexováním už v iOS 26.6

Zajímavé je, že Apple na celý proces myslel už před vydáním iOS 27. Aktualizace iOS 26.6 podle oficiálních poznámek optimalizovala Spotlight index právě s ohledem na připravovaný iOS 27. Vývojáři si přitom už během prvních betaverzí iOS 27 všimli, že jejich iPhone dokázal indexovat data opravdu dlouho. V některých případech proces trval dokonce týden nebo déle. Apple se proto snaží část práce přesunout už do iOS 26.6, aby nebyl přechod na iOS 27 pro uživatele tak nepříjemný. 

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Na Mac pak můžete průběh indexování sledovat přímo ve Spotlight nebo Siri okně po stisknutí Command-Space. Na iPhone a iPad se může objevit upozornění v Nastavení, že Search a Siri stále optimalizují data. Samostatné upozornění může zobrazit také Mail, pokud ještě nebylo dokončeno indexování e-mailů. 

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Zdroj
Diskuze
iPhone

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