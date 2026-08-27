iPhone 17 Pro: Koupit teď, nebo počkat na iPhone 18 Pro?

iPhone 17 Pro je stále jedním z nejlepších telefonů, které si můžete koupit. Jenže na konci srpna 2026 má jeden zásadní problém: jeho nástupce je pravděpodobně už jen několik týdnů daleko. Pokud tedy právě teď přemýšlíte o koupi iPhonu 17 Pro, stojíte před nepříjemným rozhodnutím. Koupit výborný a ověřený iPhone 17 Pro nyní, nebo několik týdnů počkat na iPhone 18 Pro? Odpověď je tentokrát překvapivě jednoduchá. Pokud nový telefon nepotřebujete okamžitě, s nákupem iPhonu 17 Pro bychom nyní počkali. Ne nutně proto, abyste následně koupili iPhone 18 Pro, ale proto, že po jeho představení budete mít podstatně lepší pozici pro rozhodnutí.
iPhone 17 Pro, nebo čekat na iPhone 18 Pro? Rychlá odpověď
|Situace
|Co bychom udělali
|iPhone potřebujete okamžitě
|Koupit iPhone 17 Pro
|Můžete několik týdnů počkat
|Počkat na iPhone 18 Pro
|Chcete nejnovější technologie
|Počkat
|Našli jste iPhone 17 Pro ve výrazné slevě
|Zvážit koupi
|Máte iPhone 16 Pro
|Určitě počkat
|Máte iPhone 15 Pro nebo starší
|Počkat pár týdnů a porovnat oba
|Chcete nejlepší poměr ceny a výkonu
|Počkat na představení nové generace a následný vývoj cen
Proč je konec srpna nejhorší doba na nákup iPhonu Pro
Problémem iPhonu 17 Pro není jeho výbava. Problémem je kalendář. Apple tradičně představuje své nejdůležitější iPhony v září a podle současných informací se letos očekává uvedení iPhonu 18 Pro a iPhonu 18 Pro Max opět během září. Apple zatím datum své letošní iPhone keynote oficiálně nepotvrdil. V tuto chvíli proto nemůžeme s jistotou říct, kdy přesně bude iPhone 18 Pro představen ani kdy začne jeho prodej. Jsme ale dostatečně blízko očekávanému představení na to, aby nákup iPhonu 17 Pro za běžnou cenu dával podstatně menší smysl než před několika měsíci.
Čekání na novou generaci neznamená, že by se z iPhonu 17 Pro stal přes noc zastaralý telefon. Apple jej vybavil 6,3″ Super Retina XDR OLED displejem, čipem A19 Pro a profesionálním fotografickým systémem. Základní kapacita začíná na 256 GB a Apple nabízí také 512GB a 1TB variantu. iPhone 17 Pro používá hliníkovou unibody konstrukci, Ceramic Shield 2 na přední straně a Ceramic Shield na zadní straně. Výkonem ani výbavou nebude iPhone 17 Pro po příchodu nástupce najednou špatný. Rozhodnutí je spíš otázkou toho, jestli má smysl za něj několik týdnů před příchodem nové generace zaplatit současnou cenu.
Fotogalerie
Co zatím očekáváme od iPhonu 18 Pro?
Tady je potřeba udělat jasnou čáru mezi realitou a spekulacemi. Apple iPhone 18 Pro zatím oficiálně nepředstavil. Následující informace proto vycházejí z úniků, analytiků a zdrojů z dodavatelského řetězce. Do představení telefonu se mohou změnit.
|Vlastnost
|iPhone 17 Pro
|iPhone 18 Pro – očekáváno
|Procesor
|A19 Pro
|A20 Pro, očekávaný 2nm proces
|Displej
|6,3″
|Očekává se 6,3″
|Dynamic Island
|Současná velikost
|Podle části úniků menší
|Hlavní fotoaparát
|48Mpx Fusion
|Očekává se 48Mpx + možné variabilní clonové číslo
|Modem
|Současné řešení
|Očekávaný Apple C2
|Satelitní konektivita
|Současné satelitní funkce
|Spekuluje se o 5G přes satelit
|Design
|Hliníkové unibody
|Podobný základ, očekávají se dílčí změny
A20 Pro může být větší generační skok než obvykle
Jednou z nejzajímavějších očekávaných novinek iPhonu 18 Pro je čip A20 Pro. Podle současných informací má jít o první iPhone čip vyráběný 2nm procesem společnosti TSMC. Proti 3nm A19 Pro by nový výrobní proces mohl přinést vyšší výkon a především lepší energetickou efektivitu. To je potenciálně důležitější než každoroční procenta výkonu v benchmarku. Moderní iPhony už mají pro běžné používání výkonu obrovské množství. Vyšší efektivita se ale může projevit ve výdrži baterie, zahřívání telefonu nebo schopnosti dlouhodobě udržet vysoký výkon. A20 Pro je nicméně v tuto chvíli očekávaná, nikoli Applem potvrzená specifikace.
iPhone 18 Pro může dostat menší Dynamic Island
Jednou z nejviditelnějších změn může být zmenšení Dynamic Islandu. Podle několika úniků by Apple mohl přesunout část komponent Face ID pod displej a díky tomu zmenšit prostor, který Dynamic Island zabírá. Informace kolem této změny ale nejsou úplně jednotné. Objevily se také zprávy, podle kterých může Apple výraznější změny Dynamic Islandu odložit na další generaci. Proto bychom menší Dynamic Island zatím rozhodně nepovažovali za jistotu.
Pro fotografy může být podstatně zajímavější očekávaná změna hlavního fotoaparátu. Podle opakovaných úniků Apple pracuje na variabilní cloně hlavního 48Mpx fotoaparátu. Současné iPhony používají pevnou clonu. Variabilní řešení by umožnilo telefonu fyzicky měnit množství světla dopadajícího na snímač a poskytlo by větší kontrolu nad hloubkou ostrosti. Pro běžného uživatele nemusí jít o revoluci, pro fotografické nadšence by ale šlo o jednu z nejzajímavějších hardwarových změn fotoaparátu za poslední roky. Také zde však platí: Apple tuto funkci zatím nepotvrdil.
iPhone 18 Pro může přinést vlastní modem C2 Další očekávanou změnou je nový modem Apple C2. Apple už několik let postupně nahrazuje komunikační čipy třetích stran vlastními řešeními a iPhone 18 Pro má být podle současných informací dalším krokem tohoto procesu. Pro uživatele bude nejdůležitější případný dopad na spotřebu energie, kvalitu připojení a nové možnosti mobilní konektivity.
Jedním z nejambicióznějších úniků je možnost využití 5G připojení prostřednictvím satelitů. iPhony už dnes používají satelitní komunikaci pro vybrané funkce, ale očekávané řešení nové generace by mohlo možnosti satelitního připojení dále rozšířit. Zatím ale nevíme, jak přesně by služba fungovala, kde by byla dostupná ani jaké datové možnosti by nabízela. Pro českého uživatele proto rozhodně není rozumné stavět rozhodnutí o koupi telefonu právě na této funkci.
Pokud čekáte na iPhone 18 Pro hlavně kvůli kompletně novému vzhledu, současné úniky vás pravděpodobně příliš nepotěší. Očekává se zachování základního designového směru iPhonu 17 Pro včetně velkého zadního modulu fotoaparátů. Změnit by se mohl vzhled zadní části telefonu, Dynamic Island a samozřejmě barevné varianty. V tuto chvíli se tedy nezdá, že by iPhone 18 Pro měl být kompletním designovým restartem.
Cena iPhonu 18 Pro?
Právě cena je jeden z důvodů, proč není odpověď jednoduše „počkejte a kupte iPhone 18 Pro“. V posledních měsících se objevují zprávy o možném zdražení nové generace. Některé odhady hovoří dokonce o poměrně výrazném zvýšení ceny u vybraných konfigurací. Dokud Apple ceny oficiálně neoznámí, jsou ale konkrétní částky spekulací. Je tedy klidně možné, že po představení iPhonu 18 Pro zjistíte, že vám jeho novinky za vyšší cenu nestojí. V takové situaci může být zlevněný iPhone 17 Pro naopak mnohem zajímavější koupí.
Proto doporučujeme čekat, i když iPhone 18 Pro nechcete
Tohle je podle nás nejdůležitější pointa celého rozhodování. Čekání na iPhone 18 Pro neznamená, že jej musíte koupit. Stačí počkat na jeho představení. Pak budete přesně vědět, jaké má parametry, co se skutečně změnilo, kolik stojí a jestli vám nové funkce za příplatek dávají smysl. Současně se může změnit situace kolem cen iPhonu 17 Pro u českých prodejců. Za několik týdnů tak budete rozhodovat s kompletními informacemi místo toho, abyste dnes kupovali telefon těsně před příchodem jeho nástupce.
Kdy bychom iPhone 17 Pro koupili hned?
Existují dvě situace, kdy čekání nemusí dávat smysl. První je jednoduchá: telefon potřebujete právě teď. Současný iPhone se vám rozbil, ztratili jste jej nebo jej z nějakého důvodu potřebujete okamžitě vyměnit. iPhone 17 Pro je pořád špičkový telefon a není důvod se jeho koupě bát. Druhou možností je skutečně výjimečná nabídka. Pokud narazíte na iPhone 17 Pro s tak výraznou slevou, že je jeho cena zásadně nižší než obvyklá, může finanční výhoda převážit nad čekáním na novou generaci.
Čtyři typy zákazníků a naše doporučení
1. Chci nejlepší možný iPhone
Počkejte na iPhone 18 Pro. Jste přesně zákazník, pro kterého má nová generace největší význam.
2. Chci nejlepší poměr ceny a výkonu
Počkejte na představení iPhonu 18 Pro a potom sledujte cenu 17 Pro. Starší model může být po uvedení nástupce podstatně zajímavější.
3. Potřebuji nový telefon okamžitě
Kupte iPhone 17 Pro. Je to stále jeden z nejlepších smartphonů současnosti a čekat několik týdnů bez funkčního telefonu kvůli několika novým funkcím nedává smysl.
4. Mám iPhone 15 Pro, 16 Pro nebo jiný stále výborný iPhone
Počkejte. Nemáte prakticky co ztratit a za několik týdnů budete vědět podstatně více.
Verdikt: iPhone 17 Pro bychom teď za běžnou cenu nekoupili
iPhone 17 Pro je výborný telefon. Na konci srpna 2026 bychom jej ale za běžnou cenu nekupovali. Důvodem není nic, co by Apple udělal špatně. Je to jednoduše otázka načasování. iPhone 18 Pro je podle současných informací vzdálený už jen několik týdnů a očekává se nový 2nm A20 Pro, změny fotoaparátu, nový modem, úpravy Dynamic Islandu a další novinky. Dokud je ale Apple nepředstaví, zůstávají očekáváním a úniky, nikoli potvrzenými specifikacemi. Právě proto je nejlepší strategií počkat na keynote. Pokud bude iPhone 18 Pro skutečně výrazně lepší a jeho cena vám bude vyhovovat, koupíte novou generaci. Pokud vás nepřesvědčí, můžete následně sáhnout po iPhonu 17 Pro a potenciálně jej získat výhodněji. Jedinou výjimkou je situace, kdy nový telefon potřebujete okamžitě nebo jste našli opravdu mimořádnou slevu. V takovém případě není důvod se iPhonu 17 Pro vyhýbat. Jeho hardware se příchodem nové generace přes noc nezhorší. Pro všechny ostatní ale máme na konci srpna jednoduchou radu: ještě pár týdnů vydržte.
Jasne, takze pokud by iPhone 17pro zdrazil nebo zmizely slevy, tak to urcite se zodpovednosti a vycitky ctenarum doplatite, co?
To se to rada bez zodpovednosti… Po zdrazeni znatelnejsim a vymazanim slev na iPhone 17Pro urcite doplatite rad rozdil ve Vasem clanku zajemcum, co dali na Vas clanek… Vycitky nebudete mit zadne, ejn se zasmejete, tak jsem se seknul… Z ciziho totiz krev netece…