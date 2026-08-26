Rockstar prolomil po úniku gameplay videí z GTA 6 mlčení a poprvé promluvil

Rockstar po několika dnech mlčení konečně reaguje na masivní úniky GTA 6, které v posledním týdnu zaplavily internet. A nutno říct, že z vyjádření studia je poměrně jasné, že únik gameplay záběrů pro něj rozhodně není něč, nad čím by jen mávlo rukou. Rockstar dokonce použil slovo „heartbreaking“, tedy že celá situace byla pro tým srdcervoucí.
Studio své vyjádření zveřejnilo před pár desítkami minut, tedy jen den před plánovaným oficiálním představením GTA 6 v rámci Extended Look. Rockstar v něm přiznává, že rozhodně nebylo jeho záměrem, aby fanoušci poprvé viděli hru právě prostřednictvím uniklých videí.
„Bylo by slabé slovo říct, že videa z gameplay GTA VI, která unikla tímto způsobem, byla pro náš tým srdcervoucí,“ uvádí Rockstar ve svém prohlášení. Zároveň se omlouvá za to, jak dlouho vývoj GTA 6 trvá a jak dlouho fanoušci čekají na další oficiální informace a gameplay. A právě tady přichází možná nejzajímavější část celého vyjádření. Rockstar totiž naznačuje, že GTA 6 je už skutečně velmi blízko dokončení. Studio doslova uvádí, že je s dokončením hry „nearly there“, tedy téměř u cíle. To je po všech odkladech a měsících čekání poměrně uklidňující informace.
Rockstar zároveň potvrzuje, že zítřejší Extended Look se nijak nemění. Fanoušci se tak 27. srpna skutečně dočkají dlouho očekávaného pohledu na GTA 6. Oficiálně má být speciál nejprve dostupný na Netflix v 21:00 našeho času a následně se objeví také na oficiálním YouTube kanálu Rockstar Games a webu GTA VI.
Studio zároveň přiznává, že uniklé materiály mohou některým hráčům pokazit část plánovaného zážitku. Přesto fanoušky žádá, aby ještě chvíli vydrželi a hru si poprvé naplno zahráli až při vydání. To je naplánováno na 19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Zajímavé přitom je, že Rockstar se v samotném vyjádření prakticky vůbec nezabývá tím, kdo za únikem stojí. V posledních dnech se přitom objevily desítky videí, která údajně pocházejí z GTA 6, a Take-Two už kvůli jejich šíření podniklo právní kroky. Mezi platformami, po kterých požaduje informace vedoucí k identifikaci zdroje úniku, jsou například Microsoft a Discord.
Za mě je ale nejdůležitější poslední část vyjádření Rockstar. Studio děkuje fanouškům, kteří mu po úniku poslali podpůrné zprávy, a připomíná, že GTA 6 vzniká právě pro ně. Po letech čekání tak z Rockstaru poprvé zaznívá něco, co nepůsobí jako klasické PR vyjádření, ale spíš jako upřímná reakce lidí, kterým někdo pokazil dlouho připravovaný moment. A už zítra konečně uvidíme, co si pro nás Rockstar připravil. Po tom všem, co se v posledních dnech dostalo na internet, bude přitom oficiální Extended Look zajímavý možná ještě víc, než kdyby k únikům vůbec nedošlo.