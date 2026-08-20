Rockstar má obří problém! GTA 6 uniklo v hratelné verzi a leaker ho právě hraje

Rockstar Games má možná jeden z největších problémů, jaký si před vydáním GTA 6 dokázal představit. Internetem totiž začalo kolovat další video z očekávané hry a tentokrát je situace výrazně vážnější než u běžných úniků. Vše totiž nasvědčuje tomu, že člověk stojící za únikem nemá pouze několik předem připravených záběrů, ale přístup k hratelné verzi GTA 6, případně alespoň její části.
Důkazem má být především závěr nejnovějšího videa. Leaker v něm ovládá Jason a pomocí střelby do zdi doslova „napíše“ dírami po kulkách slovo LEEK. Jinými slovy tím dává Rockstaru poměrně jasně najevo, že nejde jen o video, které někde získal. Vypadá to, že má skutečně přístup k samotné hře a může se v ní pohybovat podle vlastního uvážení.
BREAKING: NEW GTA 6 plane clip is out!! pic.twitter.com/UlAJmIwaLV
— GTA 6 SPAM 🍸 (@GTA6posts) August 20, 2026
GTA 6 někdo skutečně hraje
Právě to je podle mě na celém úniku nejděsivější. Rockstar má GTA 6 vydat až 19. listopadu 2026, přičemž oficiální Extended Look má dorazit 27. srpna. Studio tak mělo mít ještě několik měsíců na to, aby si marketing drželo pevně pod kontrolou.
Místo toho nyní sledujeme, jak se na internet dostávají nové a nové záběry přímo ze hry. A tentokrát nejde o nějaký krátký útržek animace. Nejnovější video ukazuje Jasona při letu nad Vice City a poskytuje obrovský pohled na mapu z výšky.
A musím říct, že právě letecké záběry mě na celé věci zaujaly asi nejvíc. GTA 6 z výšky vypadá místy skoro jako Microsoft Flight Simulator. Rozsah světa, množství detailů, silnice, mrakodrapy, mosty i vodní plochy působí opravdu absurdně dobře a podle reakcí hráčů je z výšky patrné, jak obrovský svět Rockstar připravil.
New gta 6 leaks look like real 🔥 pic.twitter.com/FltXcZXA7p
— speed (@Cricketpaglu45) August 20, 2026
Massive Detail #gtavı #gtavıleak pic.twitter.com/uq0UHU3Z87
— NIG NIG LEAKS (@NIGNIGLEAKS) August 19, 2026
Rockstaru může unikat mnohem víc
V uniklém videu je navíc vidět také nabídka rádia a další detaily herního světa. Záběry podle dostupných informací ukazují například návrat stanic V-Rock a Emotion 98.3, několik dalších stanic a také možnost „On Demand“, jejíž přesný účel zatím není jasný. To všechno ale může být ve výsledku mnohem menší problém než samotná skutečnost, že má někdo přístup k hratelné verzi.
Pokud má leaker skutečně funkční build GTA 6, Rockstar musí řešit nejen další uniklé obrázky a videa, ale potenciálně i únik příběhu, misí, postav a dalších částí hry. A přesně tomu se chce každý velký herní vydavatel před vydáním svého největšího titulu za každou cenu vyhnout. Rockstar už přitom podle dostupných informací začal proti uniklému obsahu využívat DMCA žádosti o odstranění. Jenže v okamžiku, kdy se něco dostane na internet, je prakticky nemožné to úplně zastavit.
GTA 6 má být jednou z největších herních událostí posledních let a Rockstar si evidentně chtěl všechno dávkovat postupně. Nyní mu ale někdo doslova bere marketing z rukou a ukazuje hráčům GTA 6 ještě předtím, než ho vůbec stihne ukázat samotný Rockstar. A pokud se potvrdí, že leaker skutečně disponuje hratelným buildem, může být tohle teprve začátek opravdu velkého problému.