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Kompletní souhrn všech screenshotů z GTA 6, které doposud Rockstar vydal

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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V technologickém světě se dnes nemluví prakticky o ničem jiném než o náloži nových informací o GTA 6. Rockstar totiž před pár hodinami oznámil detaily ohledně startu předobjednávek spolu s cenami a co víc, nechybí ani nálož nových screenshotů. A protože jsme právě screenshotů od Rockstaru dostali již relativně dost, není určitě od věci si takto u příležitosti startu předobjednávek této velmi očekávané hry prohlédnout všechny dosavadní kousky hezky pohromadě. Pokud se tedy na GTA 6 těšíte, v následující galerii si můžete prohlédnout veškeré screenshoty, které byly doposud vývojáři zveřejněny.

GTA 6 půjde předobjednat zde

Boobie Ike 01 Boobie_Ike_01
Boobie Ike 02 Boobie_Ike_02
Boobie Ike 03 Boobie_Ike_03
Boobie Ike 04 Boobie_Ike_04
Brian Heder 01 Brian_Heder_01
Brian Heder 02 Brian_Heder_02
Brian Heder 03 Brian_Heder_03
Brian Heder 04 Brian_Heder_04
Cal Hampton 01 Cal_Hampton_01
Lucia Caminos 03 Lucia_Caminos_03
Lucia Caminos 04 Lucia_Caminos_04
Lucia Caminos 05 Lucia_Caminos_05
Lucia Caminos 06 Lucia_Caminos_06
Cal Hampton 02 Cal_Hampton_02
Cal Hampton 03 Cal_Hampton_03
Raul Bautista 01 Raul_Bautista_01
Raul Bautista 02 Raul_Bautista_02
Raul Bautista 03 Raul_Bautista_03
Raul Bautista 04 Raul_Bautista_04
Cal Hampton 04 Cal_Hampton_04
DreQuan Priest 01 DreQuan_Priest_01
Real Dimez 01 Real_Dimez_01
Real Dimez 02 Real_Dimez_02
Real Dimez 03 Real_Dimez_03
Real Dimez 04 Real_Dimez_04
DreQuan Priest 02 DreQuan_Priest_02
DreQuan Priest 03 DreQuan_Priest_03
DreQuan Priest 04 DreQuan_Priest_04
Ambrosia 01 Ambrosia_01
Ambrosia 02 Ambrosia_02
Ambrosia 03 Ambrosia_03
Ambrosia 04 Ambrosia_04
Ambrosia 05 Ambrosia_05
Jason Duval 01 Jason_Duval_01
Grassrivers 01 Grassrivers_01
Grassrivers 02 Grassrivers_02
Grassrivers 03 Grassrivers_03
Grassrivers 04 Grassrivers_04
Jason Duval 02 Jason_Duval_02
Jason Duval 03 Jason_Duval_03
Leonida Keys 01 Leonida_Keys_01
Leonida Keys 02 Leonida_Keys_02
Leonida Keys 03 Leonida_Keys_03
Leonida Keys 04 Leonida_Keys_04
Leonida Keys 05 Leonida_Keys_05
Jason Duval 04 Jason_Duval_04
Jason Duval 05 Jason_Duval_05
Mount Kalaga National Park 01 Mount_Kalaga_National_Park_01
Mount Kalaga National Park 02 Mount_Kalaga_National_Park_02
Mount Kalaga National Park 03 Mount_Kalaga_National_Park_03
Mount Kalaga National Park 04 Mount_Kalaga_National_Park_04
Mount Kalaga National Park 05 Mount_Kalaga_National_Park_05
Mount Kalaga National Park 06 Mount_Kalaga_National_Park_06
Jason Duval 06 Jason_Duval_06
Lucia Caminos 01 Lucia_Caminos_01
Port Gellhorn 01 Port_Gellhorn_01
Port Gellhorn 02 Port_Gellhorn_02
Port Gellhorn 03 Port_Gellhorn_03
Port Gellhorn 04 Port_Gellhorn_04
Port Gellhorn 05 Port_Gellhorn_05
Lucia Caminos 02 Lucia_Caminos_02
Vice City 01 Vice_City_01
Vice City 02 Vice_City_02
Vice City 03 Vice_City_03
Vice City 04 Vice_City_04
Vice City 05 Vice_City_05
Vice City 06 Vice_City_06
Vice City 07 Vice_City_07
Vice City 08 Vice_City_08
Vice City 09 Vice_City_09
GTA 6 screenshots 1 GTA 6 screenshots 1
GTA 6 screenshots 2 GTA 6 screenshots 2
GTA 6 screenshots 3 GTA 6 screenshots 3
GTA 6 screenshots 4 GTA 6 screenshots 4
GTA 6 screenshots 5 GTA 6 screenshots 5
GTA 6 screenshots 6 GTA 6 screenshots 6
GTA 6 screenshots 7 GTA 6 screenshots 7
GTA 6 screenshots 8 GTA 6 screenshots 8
GTA 6 screenshots 9 GTA 6 screenshots 9
GTA 6 screenshots 10 GTA 6 screenshots 10
GTA 6 screenshots 11 GTA 6 screenshots 11
GTA 6 screenshots 12 GTA 6 screenshots 12
GTA 6 screenshots 13 GTA 6 screenshots 13
GTA 6 screenshots 14 GTA 6 screenshots 14
GTA 6 screenshots 15 GTA 6 screenshots 15
GTA 6 screenshots 16 GTA 6 screenshots 16
GTA 6 screenshots 17 GTA 6 screenshots 17
GTA 6 screenshots 18 GTA 6 screenshots 18
GTA 6 screenshots 19 GTA 6 screenshots 19
GTA 6 screenshots 20 GTA 6 screenshots 20
GTA 6 screenshots 21 GTA 6 screenshots 21
GTA 6 screenshots 22 GTA 6 screenshots 22
GTA 6 screenshots 23 GTA 6 screenshots 23
GTA 6 screenshots 24 GTA 6 screenshots 24
GTA 6 screenshots 25 GTA 6 screenshots 25
GTA 6 screenshots 26 GTA 6 screenshots 26
GTA 6 screenshots 27 GTA 6 screenshots 27
GTA 6 screenshots 28 GTA 6 screenshots 28
GTA 6 screenshots 29 GTA 6 screenshots 29
GTA 6 screenshots 30 GTA 6 screenshots 30
GTA 6 screenshots 31 GTA 6 screenshots 31
GTA 6 screenshots 32 GTA 6 screenshots 32
GTA 6 screenshots 33 GTA 6 screenshots 33
GTA 6 screenshots 34 GTA 6 screenshots 34
GTA 6 screenshots 35 GTA 6 screenshots 35
GTA 6 screenshots 36 GTA 6 screenshots 36
GTA 6 screenshots 37 GTA 6 screenshots 37
GTA 6 screenshots 38 GTA 6 screenshots 38
GTA 6 screenshots 39 GTA 6 screenshots 39
GTA 6 screenshots 40 GTA 6 screenshots 40
GTA 6 screenshots 41 GTA 6 screenshots 41
GTA 6 screenshots 42 GTA 6 screenshots 42
GTA 6 screenshots 43 GTA 6 screenshots 43
GTA 6 screenshots 44 GTA 6 screenshots 44
GTA 6 screenshots 45 GTA 6 screenshots 45
GTA 6 screenshots 46 GTA 6 screenshots 46
GTA 6 screenshots 47 GTA 6 screenshots 47
GTA 6 screenshots 48 GTA 6 screenshots 48
GTA 6 screenshots 49 GTA 6 screenshots 49
GTA 6 screenshots 50 GTA 6 screenshots 50
GTA 6 screenshots 51 GTA 6 screenshots 51
GTA 6 screenshots 52 GTA 6 screenshots 52
GTA 6 screenshots 53 GTA 6 screenshots 53
GTA 6 screenshots 54 GTA 6 screenshots 54
GTA 6 screenshots 55 GTA 6 screenshots 55
GTA 6 screenshots 56 GTA 6 screenshots 56
GTA 6 screenshots 57 GTA 6 screenshots 57
GTA 6 screenshots 58 GTA 6 screenshots 58
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