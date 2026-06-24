Kompletní souhrn všech screenshotů z GTA 6, které doposud Rockstar vydal

V technologickém světě se dnes nemluví prakticky o ničem jiném než o náloži nových informací o GTA 6. Rockstar totiž před pár hodinami oznámil detaily ohledně startu předobjednávek spolu s cenami a co víc, nechybí ani nálož nových screenshotů. A protože jsme právě screenshotů od Rockstaru dostali již relativně dost, není určitě od věci si takto u příležitosti startu předobjednávek této velmi očekávané hry prohlédnout všechny dosavadní kousky hezky pohromadě. Pokud se tedy na GTA 6 těšíte, v následující galerii si můžete prohlédnout veškeré screenshoty, které byly doposud vývojáři zveřejněny.