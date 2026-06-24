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Rockstar odhalil ceny GTA 6. Hra bude dražší, než se čekalo

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J. FilipJiří Filip
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Fanoušci Grand Theft Auto VI se po měsících čekání konečně dočkali. Rockstar Games totiž kromě spuštění předobjednávek odhalil i ceny jednotlivých edic a potvrdil několik zajímavých detailů, které mohou část hráčů překvapit. Tou největší novinkou je bezpochyby cena. Zatímco ještě před pár lety bylo standardem 70 dolarů za novou AAA hru, GTA 6 tuto hranici definitivně posouvá. Základní verze vyjde na 79,99 dolarů, zatímco Ultimate Edition bude stát rovných 99,99 dolarů. 

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Rockstar tím v podstatě potvrzuje to, o čem se ve hráčské komunitě šuškalo už dlouhé měsíce. GTA 6 je natolik očekávanou hrou, že si vydavatel může dovolit nastavit cenu výše než většina konkurence. A vzhledem k tomu, že GTA V se od svého vydání prodalo ve více než 230 milionech kopií, se jen těžko dá očekávat, že by vyšší cenovka zájem hráčů výrazně omezila. 

Možná ještě zajímavější je ale informace o samotném obsahu při vydání. Rockstar totiž v tiskové zprávě opakovaně zdůrazňuje, že GTA 6 nabídne při startu především příběhovou singleplayerovou kampaň Jasona a Lucie. Právě kolem jejich příběhu se točí i bonusy Ultimate Edition, které přidávají exkluzivní vozidla, zbraně, oblečení a další obsah přímo do příběhového režimu. O GTA Online 2 nebo samostatném multiplayeru se Rockstar v souvislosti s listopadovým startem prakticky nezmiňuje. 

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To naznačuje, že minimálně v prvních týdnech či měsících bude hlavní pozornost směřovat na singleplayer a teprve následně se začne naplno rozšiřovat online část hry. Ostatně podobnou strategii Rockstar zvolil už u GTA V, kde multiplayer dorazil až po vydání základní hry.  Zajímavostí je i to, že každý, kdo si GTA 6 koupí nebo předobjedná před 20. listopadem, získá balíček Vintage Vice City Pack. Digitální předobjednávky navíc přinesou měsíc služby GTA+ zdarma. 

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Grand Theft Auto VI vyjde 19. listopadu pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Předobjednávky startují 25. června a vzhledem k obrovskému zájmu lze očekávat, že právě tento den se stane jednou z největších herních událostí letošního roku. 

GTA 6 půjde předobjednat zde

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