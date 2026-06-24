Tohle dokáže naštvat. Krabicová verze GTA 6 dorazí bez disku

Rockstar Games udělal u Grand Theft Auto VI krok, který by ještě před pár lety zněl téměř nepředstavitelně. Přestože hra vyjde i v krabičkové verzi, uvnitř fanoušci nenajdou žádný disk. Místo něj bude součástí balení pouze kód ke stažení hry, který půjde aktivovat už od 12. listopadu. Díky tomu si budou moci hráči titul předem stáhnout a být připraveni na jeho spuštění 19. listopadu.
Zatímco digitální distribuce je dnes běžnou součástí herního světa, u Rockstaru jde o poměrně zásadní změnu. Série Grand Theft Auto byla po dlouhá léta spojována s klasickými fyzickými nosiči a sběratelskými edicemi, ve kterých disky hrály důležitou roli. GTA VI se však vydává jinou cestou a potvrzuje trend, který se v herním průmyslu prosazuje stále výrazněji.
Fotogalerie
Rockstar získá větší kontrolu nad hrou
Důvodů, proč se Rockstar rozhodl pro tento krok, může být hned několik. Vedle úspory nákladů na výrobu a distribuci disků se nabízí především mnohem lepší kontrola nad samotným vydáním hry. Právě fyzické kopie totiž v minulosti často stály za předčasnými úniky informací, screenshotů nebo dokonce celých herních kopií. Stačilo, aby se hra dostala do obchodů o pár dní dříve, a internet byl okamžitě zaplaven detaily, které měly zůstat pod pokličkou až do oficiálního vydání.
V případě GTA VI tento problém prakticky odpadá. I když se krabičky dostanou k hráčům týden před vydáním, bez aktivace a stažení dat si hru nikdo nezahraje. Rockstar tak získává výrazně větší kontrolu nad tím, kdy a jak se obsah dostane k veřejnosti.
Konec jedné éry?
Pro část hráčů půjde bezpochyby o zklamání. Fyzická kopie bez disku totiž ztrácí část svého původního smyslu a pro sběratele může být méně atraktivní než klasické vydání. Na druhou stranu je zřejmé, že velikost moderních her už dávno překračuje možnosti běžných nosičů a většina hráčů stejně musí po vložení disku stahovat desítky gigabajtů aktualizací. GTA VI se tak stává jednou z největších herních premiér historie, která zároveň symbolicky ukazuje, kam se celý herní průmysl posouvá.
A pokud se tento model osvědčí, je dost možné, že právě Rockstar definitivně urychlí konec éry fyzických disků u největších AAA titulů. Za mě osobně je to ale vlastně docela škoda. Ač jsem sám příznivec digitálních kopií, některé tituly si přeci jen rád koupím fyzicky a právě GTA 6 mělo být mezi nimi. Nicméně koupit si jen krabičku s kódem mi smysl úplně nedává. Zároveň se koncem fyzických disků eliminuje klasika některých hráčů, kteří hru po dohraní ihned prodají a herní zážitek je tak vyjde na zlomek ceny.