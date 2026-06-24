Rockstar oznámil, v kolik hodin začnou předobjednávky GTA 6 a jaké bonusy bude obsahovat Ultimate edice

Když Rockstar minulý týden oznámil, že ve čtvrtek 25. června odstartují předobjednávky na GTA 6, v milionech hráčů po celém světě opět zažehl plamen nadšení. Na hru se sice čeká již opravdu dlouho, to však v žádném případě neznamená, že by se na ní hráči netěšili, ba právě naopak. S trochou nadsázky se však dá říci, že oznámením startu předobjednávek sice jeden otazník smazal, zato však další zavedl. Nikdo totiž netušil, v kolik se tak stane, což se však nyní mění. Vývojáři skrze X oznámili, že předobjednávky GTA 6 odstartují přesně o půlnoci 25. června místního času – tedy ve střední Evropě už za méně než 11 hodin.
Pre-orders for Grand Theft Auto VI begin at midnight local time on June 25.
Learn more about the Ultimate Edition and pre-order bonuses at https://t.co/XPwC8URCQ4. pic.twitter.com/DKe11NcRwb
— Rockstar Games (@RockstarGames) June 24, 2026
Co se pak týče bonusů, které si Rockstar nachystal pro majitele Ultimate edice, Ultimate Edition GTA VI, ta rozhodně nebude jen o pár kosmetických bonusech navíc, ale o skutečně rozsáhlém balíčku obsahu rozprostřeném napříč celým příběhem Jasona a Lucie. Hráči by se měli dočkat exkluzivních vozidel v čele s legendárním Grotti Cheetah z roku 1995, speciálních zbraní s vicecityovským nádechem, unikátních outfitů, tetování, účesů či doplňků a také celé řady nových aktivit a podniků. Chybět nemá vlastní garáž pro ukládání ukořistěného zboží, speciální tuningové dílny, salon krásy, obchod s exkluzivním oblečením ani mise zaměřené na hledání a renovaci klasických automobilů.
Zajímavě zní i speciální přepad gangu PTT Youngin$ s unikátními odměnami nebo možnost upravovat vozidla do nejmenších detailů. Podle dostupných informací navíc většina tohoto obsahu nesměřuje do multiplayeru, ale přímo do příběhové kampaně, což je vzhledem k dosavadní strategii Rockstaru poměrně překvapivý krok. Předobjednávka má navíc přinést balíček Vintage Vice City Pack, který vzdává hold ikonické neonové éře města. Ultimate Edition tedy bude cílit především na fanoušky, kteří chtějí z Vice City vytěžit úplné maximum hned od prvního dne.
S trochou nadsázky se tak dá říci, že v současnosti visí otazníky už jen nad cenami jednotlivých edic, protože je jasné, že vedle Ultimate verze dorazí i verze standardní a alespoň ještě jedna „střední“. Ceny se nicméně zřejmě dozvíme až úderem dnešní půlnoci.