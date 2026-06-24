Vysoká kvalita či 60 fps. GTA 6 nabídne na konzolích dva grafické režimy

GTA 6 je bez debat nejočekávanější hrou posledních let a s blížícím se spuštěním předobjednávek se kolem ní začíná objevovat čím dál více zajímavých informací. Ta nejnovější navíc potěší především hráče na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X. Podle úniku z polského obchodu MediaMarkt totiž chystá Rockstar pro GTA 6 dva grafické režimy, mezi kterými si budou moci hráči vybírat. V popisu hry, který se na stránkách obchodu objevil ještě před spuštěním předobjednávek, se konkrétně hovoří o režimech Performance a Quality. Jinými slovy by si měli hráči zvolit mezi vyšší snímkovou frekvencí a maximální grafickou kvalitou, na což jsme zvyklí dnes u řady moderních her.
60 FPS stále není jistota, ale pravděpodobnost je vysoká
Ačkoliv existence výkonnostního režimu automaticky vyvolala nadšení a spekulace o 60 snímcích za sekundu, jisté zatím není vůbec nic. Uniklý popis totiž neuvádí, jaké konkrétní parametry jednotlivé režimy nabídnou. Teoreticky tak může jít o klasické rozdělení na 30 FPS v režimu Quality a 60 FPS v režimu Performance, stejně tak ale může Rockstar zvolit kompromis například v podobě 40 FPS režimu pro televizory s vyšší obnovovací frekvencí.
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Právě kolem 60 FPS se přitom vede mezi fanoušky už dlouhé měsíce živá debata. Mnozí totiž pochybují, že současné konzole zvládnou tak technologicky ambiciózní titul při této snímkové frekvenci utáhnout. Druhý trailer i zveřejněné záběry totiž ukázaly mimořádně detailní svět plný postav, vozidel, realistického osvětlení a pokročilých efektů.
Rockstar zatím mlčí
Rockstar Games se k výkonu hry na konzolích zatím oficiálně nevyjádřil. Jisté je pouze to, že předobjednávky GTA 6 odstartují už 25. června a samotná hra dorazí na PlayStation 5 a Xbox Series X/S 19. listopadu letošního roku. Je tedy dost možné, že právě s otevřením předobjednávek se dozvíme i další technické detaily. Pokud by se však informace o výkonnostním režimu potvrdila a Rockstar skutečně dokázal GTA 6 rozběhnout na 60 FPS alespoň na výkonnějších konzolích, šlo by bezesporu o jednu z nejlepších zpráv pro fanoušky této série za poslední měsíce.
Nejsou. Snažil jsem se nastavit jazyk i region na angličtinu a bez úspěchu.