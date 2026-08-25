Apple po pěti letech představil nový čisticí hadřík. A tentokrát za něj chce výrazně méně

Apple dnes představil nový produkt, který jsme upřímně řečeno asi nikdo nečekali. Po téměř pěti letech totiž aktualizoval svůj legendární Polishing Cloth, tedy čisticí hadřík určený k čištění displejů Apple zařízení. A zatímco původní verze se v roce 2021 proslavila především svou cenou 19 dolarů, novinka přichází s podstatně příjemnější cenovkou 9 dolarů, v Česku pak 250 Kč.
Apple nový hadřík už zařadil do svého online obchodu. Společnost zatím neuvádí, jaké konkrétní změny oproti původní verzi provedla. Z dostupných informací tak není ani jasné, zda je nový hadřík například menší, jinak vyrobený nebo se změnil pouze jeho vzhled a cena.
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Původní hadřík se stal legendou
Když Apple v říjnu 2021 svůj první čisticí hadřík představil, způsobil tím na technologickém internetu poměrně velké pozdvižení. Nešlo totiž o nový iPhone ani Mac, ale obyčejný hadřík z mikrovlákna. Apple za něj ovšem chtěl 19 dolarů, v České republice pak hadřík vycházel na 590 Kč. A právě cena z něj udělala jednu z nejdiskutovanějších novinek tehdejšího Apple. Paradoxně se přitom ukázalo, že o něj byl mezi zákazníky poměrně velký zájem. Hadřík byl krátce po uvedení vyprodaný a dodací lhůty se postupně protáhly na několik týdnů až měsíců.
Apple tehdy tvrdil, že jde o měkký a neabrazivní materiál vhodný k čištění displejů jeho zařízení. Výslovně jej doporučoval také pro displeje s nano-texturou, kde není vhodné používat úplně běžné čisticí materiály.
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Nová cena je vlastně největší novinkou
Letos se ale Apple rozhodl situaci otočit. Nový hadřík stojí v USA pouze 9 dolarů, tedy méně než polovinu původní ceny. A vzhledem k tomu, jak moc se původní hadřík stal terčem vtipů právě kvůli své cenovce, je to docela zajímavý krok. Zda Apple použil kvalitnější, horší nebo jednoduše levnější materiál, zatím nevíme. Apple pouze uvádí, že novinka je stejně jako předchůdce vyrobena z měkkého neabrazivního materiálu a lze ji použít k čištění všech Apple displejů včetně těch s nano-texturou.
Osobně mě na tom ale nejvíc baví samotný fakt, že si Apple přidání nového hadříku naplánoval zrovna na dnešek – tedy den, kdy představil nové čipy spolu s Mac mini a Mac Studio (mimochodem, počítače bez displeje, takže si u nich leštění hadříkem moc neužijete). Právě v době, kdy společnost představuje nové M6, M5 Ultra a další poměrně zásadní produkty, se tak o pozornost hlásí jedna z nejbizarnějších novinek posledních let. Skoro mi to až připadá jako poslední vtípek Tima Cooka před jeho odchodem z pozice CEO Apple.