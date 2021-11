Recenze Apple hadříku na leštění displejů: Je skutečně výjimečný nebo je to jen pozlátko s logem Applu?

Za ty roky, co se psaní věnuji, jsem měl už tu čest recenzovat nejrůznější vychytávky, které více či méně vždy nějak souvisely s Applem. Že však příjde den, kdy budu recenzovat hadřík na čištění displeje, navíc přímo z dílny Applu, to by mě ani ve snu nenapadlo. A vidíte, přesto tu dnes sedím, tak nějak nevěřícně hledím na malinké balení ještě menšího hadříku s logem Applu a říkám si, co mě asi čeká uvnitř, až jej rozbalím a poprvé se podívám, za co si to vlastně Apple těch 590 korun účtuje. Kdo mě zná, ví, že miluji auta a k těm neodmyslitelně patří i nějaký ten detailing a i když si jej nedělám sám, nějaký ten pojem o cenách produktů přesto mám a i ty nejdražší hadříky od nejvěhlasnějších výrobců na světě jako je Gyeon nebo třeba Swisswax, stojí podstatně méně. O to víc jsem tedy zvědavý, co za magii vymyslel Apple.

První, co vás zaujme, je samotné balení. To vypadá jako malá, jen o trochu širší obálka, která kromě loga Applu a nápisu Polishing Cloth ukazuje i obrázek samotné hadřičky. Jakmile ji otevřete, zůstanete asi na pár vteřin v šoku. Za 590Kč jste možná čekali ledacos, ale rozhodně ne něco tak malého. Utěrka je totiž skutečně velká téměř přesně jako dva vedle sebe položené iPhony 13 Pro. Jedná se tedy o opravdu malinkou utěrku nebo chcete-li hadřík. Kromě něj se v balení nachází také jednoduchý list tvrdého papíru, na kterém je napsáno, že je hadřík vhodný na čištění veškerých displejů a to včetně těch, jsou chráněny speciální nano-texturou, za kterou je možné si připlatit například u Apple Pro Display XDR. Kromě toho je zde také druhá věta, ve které se dozvíte, že v případě těžko odstranitelných skvrn je možné použít pro čištění také 70% isoprophyl alcohol, tedy zkráceně IPA. Škoda, že Appel také nepíše něco o tom, jak samotný hadřík čistit nebo prát, případně o tom, jak velký tlak při čištění vyvinout.

Když však hadřík poprvé chytíte do ruky, zjistíte, že o praní nemůže být řeč. Není to totiž klasický měkký hadr, ale hadřík, který když chytíte na dvou protilehlých rozích, tak drží pevně vodorovně svůj tvar a neohne se ani o pár milimetrů. Je to pevná tkanina a svou strukturou a pevností nejvíce připomíná tvrdou jelenici, kterou zná každý. Zde se tedy musím, co se ceny týká, trochu zastat Applu. Zatímco detailingové hadříky se prodávají skutečně levněji, tak kvalitní jelenice stojí desítky euro a to i u celkem malých, i když stále větších hadříků než který nabízí Apple. Z čeho přesně je hadřík složen se samozřejmě u Applu nikde nedozvíte, ale materiál skutečně působí jako umělá jelenice a to té nejvyšší kvality.

To, co všechny zajímá, je samozřejmě to, jak bude čistit. Vyzkoušel jsem tedy vyčistit vše, co mám doma s tím, že se však musím bez mučení přiznat, že když jsem dával 140 tisíc za Apple Pro Display XDR, připlatit dalších 15 za nano vrstvu mi už přišlo tak trochu přes čáru, takže žádný produkt s nano texturou doma nemám. Vyzkoušel jsem však vyčistit iPhone 13 Pro, již zmíněný Apple Pro Display XDR, iMac 5K a také dvoumetrový televizor LG OLED 77″. Stejně tak jsem vyzkoušel hadřík i na iPady a MacBooky, které máme ve firmě. Je mi jasné, že teď budou i ti nejvíc zapálení fanoušci čekat, že řeknu, že je to prostě obyčejný kus hadru, který vyleští displej stejně jako jakýkoli jiný a věřte mi, že bych to stoprocentně udělal, kdyby to však byla pravda.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Ten největší rozdíl ucítíte jednoznačně na iPhonu nebo iPadu, tedy na zařízeních, kterých se reálně dotýkáte. Znáte ten pocit, když sundáte z nového iPhone ochranou fólii a prst vám po něm prvních pár hodin tak jemně drhne a vy máte pocit naprosté čistoty? Stejný pocit asi znáte, když vytáhnete skleničku z myčky na nádobí a přejedete po ni prstem. Tento pocit však v případě iPhone rychle zmizí a obnovit jej chce, jak mi jistě dáte za pravdu, celkem dost úsilí a obvykle se neobejdete bez nějaké „okeny“, která odstraní veškerou mastnotu. Ano, klidně se mi smějte a říkejte si, že jsem se musel zbláznit nebo že mi Apple zaplatil Ferrari, ale pravda je taková, že když párkrát přejedete hadříkem po displeji svého iPhone a to bez nějakého většího tlaku, budete jej mít tak čistý a odmaštěný, jako když jej drhnete běžným hadrem a „okenou“. Skutečně získáte opět ten pocit, který máte u nového telefonu a to bez použití alkoholu, bez použití čehokoli kromě hadříku. Nejvíc zarážející je fakt, že skutečně nemusíce vůbec tlačit, čmlouhy a veškerá špína slézají před očima i s minimálním tlakem na hadřík.

Co se týká čištění větších ploch, zde se vám sice bude z požátku zdát, že s větším hadrem vyčistíte například 77″ televizor rychleji, ale není tomu tak. Nejlepší způsob, jak hadřík používat na velkých plochách je si jej na jedné straně chytit palcem a druhou stranou pak čistit. Větší hadr sice setře prach o něco rychleji, ale rozhodně s ním displej rychleji nevyleštíte, protože stejně můžete vyvinout tlak jen na místech, kde máte prsty. Velikost tak v podstatě stačí i na větší plochu, ze které je vhodné nejprve jemně setřít prach skutečně pouze tím, že se bez jakéhokoli tlaku hadříkem dotýkáte displeje a poté doleštíte mírnějším tlakem místa, kde jsou čmouhy. Zde musím říct, že čistit třeba televizor nebo již zméněný Pro Display XDR od Applu se skutečně bojím a zatím jsem to vždy řešil jen v nejnutnějších případech a to s použitím detailingové hadry, kterou používají kluci pro čištění displejů ve vozech nebo pomocí nějakého hadříku na displeje. S hadříkem, který nabízí Apple, je čištění snadnější zejména díky tomu, že čmouhy, tedy alespoň ty, které běžně na displeji mám, mizí i při mnohem menším tlaku, než který je potřeba vyvinout s normální hadrem.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co mě trochu mrzí je fakt, že Apple nikde nepíše, jak moc tlačit, jak správně leštit nebo jak hadřík čistit. Pokusím se tak dát malou radu alespoň já, když už to neudělal Apple. Displej, obzvláště ten nedotykový, nejprve ofoukejte stlačeným vzduchem nebo alespoň nějakou jeho alternativou, abyste z něj dostali co největší množství všeho, co je abrazivní. Jakákoli tvrdá nečistota, která se dostane mezi hadřík a displej je zkártka špatně a může jej poškrábat a to platí i při leštění hadříkem od Applu. Hadřík vždy nejprve pořádně vyprašte a poté postupujte co nejjemněším tlakem a až na místech, kde jsou čmouhy, postupně zvyšte tlak tak, abyste je vyleštili. Další celkem zajímavá věc je, že i když se o hadříku teď všude mluví v souvislosti s jeho cenou, není to pro Apple žádná novinka. Představil jej v roce 2019 společně s nano-texturou pro iMacy a XDR Displeje. Pokud si objednáte displej s nano-texturou, pak hadřík zdarma dostanete v balení produktu. Jistou dobu, respektive do chvíle než jej Apple začal prodávat bylo dokonce možné jej při troše štěstí a šarmu dostat v Apple Store zdarma, když jste se tvářili jako majitel XDR displeje s tím, že se váš hadřík záhadně ztratil.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Teď už jen všichni čekají, zda napíšu, že to je blbost a za ty peníze to prostě nestojí. Ono upřímně je to víc než u čehokoli jiného o tom, co je pro vás 20€. Pokud je to pro vás částka, kterou dáváte frajerovi, který vám v pětihvězdičkovém hotelu v Monacu zaparkuje auto, pak si jej kupte, protože je super. Pokud je to částka, nad kterou musíte přemýšlet, pak skočte do drogérie a kupte si nejjemnější utěrku na displej za 50 korun a zcela upřímně, pokud nemáte nano texturu, tak také neuděáte špatně. Na druhou stranu, pokud jste si připlatili 15 tisíc za nano-texturu na displeji, pak jste zřejmě spíš ten první případ. Na druhou stranu v tom případě jste stejný hadřík, jen v jiné barvě dostali již při koupi displeje v balení. Navíc, byť se to někomu může zdát hodně, tak když si půjdete tento hadřík koupit například do Vídně a uděláte si celodenní výlet do centra, pak zjistíte že za parkování v parkovacím domě dáte stejně jako za hadřík od Applu. Tedy ano, rozhodně se jedná o kvalitní hadřík, který čistí opravdu skvěle, rozhodně se však na druhou stranu nejedná o něco, co zkrátka musíte mít a bez čeho nejde žít. Je to jen a jen o vás, neuděláte chybu ani když si jej koupíte a stejně tak ani v případě, že zůstanete u své oblíbené utěrky. Jen se prosím vyvarujte plivání na papírový kapesník, který máte na stole. To už snad raději displej nečistěte vůbec.

