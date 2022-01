Apple vydal návod, jak čistit jeho čistící hadřík za 590 Kč

Jestli lze nějaký Apple produkt z loňského roku označit do jisté míry za kontroverzní, je to bezesporu čistící hadřík za 590 Kč představený na podzim. Právě jeho cena totiž vzbuzuje mezi jablíčkáři vášnivé diskuze, které neutichají ani dlouhé měsíce po jeho odhalení a pravděpodobně ještě chvíli neutichnou. Vášně však nevzbuzuje jen jeho cena, ale i způsob jeho údržby, který Apple světu poměrně překvapivě se startem jeho prodejů nesdělil. To se ale nyní naštěstí konečně mění, jelikož kalifornský gigant vydal návod, jak čistící hadřík čistit.

Čištění čistícího hadříku od Applu není nic složitého. Dle čerstvého návodu totiž stačí de facto jen hadřík proprat ve vodě s mýdlem, důkladně jej propláchnout a zbavit jej tak mýdla a následně jej alespoň 24 hodin nechat schnout na vzduchu. Zapomeňte tedy na pračku či sušení v sušičce – tím byste hadřík s extrémně jemnou strukturou totiž zřejmě odrovnali, což by byla vzhledem k jeho ceně určitě škoda. Používat byste pak z logiky věci neměli ani žádná agresivní mýdla, která by textilii poškodily, byť na tohle Apple v návodu poměrně překvapivě neupozorňuje. Mýdlo jako takové v něm totiž obecně vůbec nespecifikuje.

