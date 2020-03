Čistící prostředky pro opravu elektroniky

Komerční sdělení: Možná to zní zvláštně, ale čisticí prostředky se používají také při opravě a servisu mobilů, tabletů a notebooků běžně jako nářadí na opravu. Některé můžete použít i doma na běžnou údržbu vašeho notebooku, například stlačený vzduch nebo antistatickou čistící pěnu na displej. Jiné, například kapalina pro ultrazvukové čističky, se používají pouze v profesionálních servisech mobilů. My jsme pro vás zjišťovali, které jsou ty nejvíce používané. Zeptali jsme se pravých profesionálů na opravu a servis smartphonů, tabletů, notebooků a jiných elektrických zařízení, tedy ve FixShopu. Jaké to tedy jsou? Na co všechno se dají použít? Nato vše vám odpovíme spolu s odborníky FixShopu v následujících řádcích.

Stlačený vzduch

Je asi nejběžnější a nejvíce používaný produkt z tohoto seznamu. Ať už vás trápí drobky v klávesnici, prach na chladiči nebo těžko dostupná špína. Stlačeným vzduchem můžete bez obav vyčistit prachem ucpaný chladič vašeho PC. Odborníci na opravu notebooků a počítačů z FixShopu nám potvrdili, že k nim pravidelně zavítají kousky, které zůstávají nefunkční po zásahu „mistrů s vysavačem“. Čištění notebooků a PC stlačeným vzduchem je mnohem bezpečnější a efektivnější. Ve FixShopu si můžete koupit balení takového pomocníka ve dvou velikostech:

Isopropylalkohol

Isopropanol nebo ve zkratce IPA použijete tam, kde stlačený vzduch nestačí. Například prachem ucpaný mikrofon byste mohli stlačeným vzduchem snadno poškodit. Pro takový případ je tu isopropylalkohol ve spreji. Isopropanol je jeden z nejlepších odstraňovačů jakékoliv mastnoty. Je nejuniverzálnějším nářadím z tohoto seznamu. Pokud bychom chtěli popsat, kde všude je použitelný, bylo by to na celý další článek. Isopropylalkohol je použitelný nejen při servisu mobilů, ale i například při leštění automobilů nebo i odstraňování mastných skvrn či nálepek v domácnosti. Při opravě telefonů a čištění elektroniky se využívá zejména na čištění konektorů, čištění oxidace a odstraňování zbytků lepidla. Ve FixShopu ho najdete buď v 1l balení nebo v 400ml spreji spolu s čistícím kartáčkem:

Čistič plošných spojů

Fotogalerie Cistic Plosnych Spoju Cistic Plosnych Spoju2 Vstoupit do galerie

je další čistící sprej. Tento je primárně určen pro plošné spoje nebo i PCB desky. Velmi efektivně čistí mastnotu, zbytky po pájení a zároveň má i antikorozní účinky. Je nenahraditelný v jakémkoliv elektroservisu. Sice není tak univerzální jako isopropylalkohol ve spreji, ale v čištění základních desek je mnohem účinnější. Samozřejmě i tento sprej najdete v nabídce FixShopu:

Antistatická pěna na čištění displejů

Fotogalerie Antistaticka Pena na cisteni displeju Antistaticka Pena na cisteni displeju2 Vstoupit do galerie

Je další produkt, který je běžným vybavením jako v domácnosti, tak i při servisu mobilů, tabletů a notebooků. Je vhodná na čištění jakéhokoli monitoru či displeje. Ať už jde o LCD, TFT, LED nebo plazmu, tato pěna zanechá povrch čistý, bez otisků a šmouh. Navíc povrch zůstane antistatický. S vysokou dávkou opatrnosti lze touto pěnou vyčistit klávesnice PC nebo notebooku od mastných známek po používání. Jak jinak, i tuto pěnu najdete v nabídce FixShopu:

Kapalina pro ultrazvukové čističky

Je posledním pomocníkem našeho seznamu čisticích prostředků pro servis mobilů. Kapalina se používá jako náplň do ultrazvukových čističek, které se používají na důkladné čištění základních desek. Tyto čističky vyčistí i ty nečistoty, kterým se podaří ukrýt před čistícími spreji pod různými krycími plechy a záhyby. Pochopitelně i tuto kapalinu najdete v nabídce FixShopu:

Produkty pro čištění elektroniky, ale i mnohem více najdete v nabídce FixShopu.

Magazín Letem světem Applem nenese za text výše žádnou odpovědnost. Jedná se o komerční článek, jehož dodavatelem (v plném znění spolu s odkazy) je inzerent.