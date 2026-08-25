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Apple právě ukázal nový Mac Studio. S M5 Ultra míří na profesionály a AI

Mac
J. FilipJiří Filip
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Apple dnes představil novou generaci Mac Studio, která dostává čipy M5 Max a M5 Ultra. Zatímco M5 Max cílí na uživatele, kteří potřebují vysoký výkon pro náročnou profesionální práci, M5 Ultra je novým vrcholem nabídky Apple Silicon a podle Apple jde o vůbec nejvýkonnější čip, jaký kdy společnost vytvořila.  Nový Mac Studio je možné předobjednat už nyní a k zákazníkům se začne dostávat 22. září. Základní konfigurace s M5 Max startuje v USA na 1999 dolarech, zatímco Mac Studio s M5 Ultra začíná na 3999 dolarech. 

Apple M5 Max and M5 Ultra 260825

M5 Max přináší výrazný posun v AI

M5 Max je podle Apple postaven především s ohledem na AI. Čip má až 18jádrové CPU a až 40jádrové GPU, přičemž každé GPU jádro obsahuje vlastní Neural Accelerator. Díky tomu má Mac Studio nabídnout výrazně vyšší výkon při práci s AI modely přímo na zařízení.

Apple uvádí až 2,8× vyšší výkon v AI oproti předchozímu Mac Studio s M4 Max. Při práci s AI modely má být nový Mac Studio schopný zpracovávat více tokenů za sekundu a poradit si i s rozsáhlými lokálními modely.

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M5 Ultra je absolutní špička

Ještě zajímavější je pochopitelně M5 Ultra. Apple jej označuje za svůj dosud nejvýkonnější čip a postavil jej na nové technologii UltraFusion. Ta umožňuje spojit čtyři čipové bloky do jednoho systému s velmi vysokou propustností. M5 Ultra nabídne až 32jádrové CPU a až 80jádrové GPU. Apple zároveň umožňuje konfigurace s až 512 GB jednotné paměti, což je u běžně prodávaného Macu pořádně vysoké číslo. Právě množství paměti je důležité hlavně pro lokální AI. Mac Studio s M5 Ultra tak dokáže pracovat s modely, které by na běžném počítači nebylo možné provozovat bez výrazných kompromisů. 

Apple Mac Studio hero 260825 Apple-Mac-Studio-hero-260825
Apple Mac Studio rear ports 260825 Apple-Mac-Studio-rear-ports-260825
Apple Mac Studio Adobe Premiere 260825 Apple-Mac-Studio-Adobe-Premiere-260825
Apple Mac Studio Draw Things 260825 Apple-Mac-Studio-Draw-Things-260825
Apple Mac Studio LM Studio and MATLAB 260825 Apple-Mac-Studio-LM-Studio-and-MATLAB-260825
Apple Mac Studio Xcode and Claude integration 260825 Apple-Mac-Studio-Xcode-and-Claude-integration-260825
Apple Mac Studio DaVinci Resolve Studio Houdini and Maxon Redshift 260825 Apple-Mac-Studio-DaVinci-Resolve-Studio-Houdini-and-Maxon-Redshift-260825
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Apple slibuje obrovský výkon při práci s videem

Mac Studio ale samozřejmě není určený jen pro AI. Apple jej tradičně cílí na profesionály pracující s videem, hudbou, 3D grafikou, fotografiemi nebo vývojem softwaru. M5 Ultra má díky kombinaci CPU, GPU a mediálních enginů zvládat například práci s více streamy 8K videa nebo náročné 3D projekty. Apple navíc výrazně posílil hardwarovou akceleraci ray tracingu a práci s grafickými úlohami. Zajímavé je také propojení s novými AI funkcemi v macOS. Mac Studio může fungovat jako lokální výpočetní základ pro AI modely, aniž by uživatel musel citlivá data posílat do cloudu.

Připojíte k němu hromadu monitorů

Apple samozřejmě nezapomněl ani na konektivitu. Mac Studio nabízí Thunderbolt 5, HDMI, 10Gb Ethernet, Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. M5 Max podporuje připojení až osmi displejů, zatímco M5 Ultra zvládne dokonce více konfigurací s vysokým rozlišením. Právě Thunderbolt 5 pak umožňuje připojit rychlá externí úložiště a další profesionální periferie bez toho, aby se člověk musel výrazně omezovat přenosovými rychlostmi.

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Mac Studio zůstává stejný, uvnitř je ale úplně jinde

Design se naopak prakticky nemění. Apple zachoval kompaktní hliníkové tělo, které známe z předchozí generace. A vlastně to dává smysl – u Mac Studio není důvod měnit něco, co funguje. Podstatné je, co se odehrává uvnitř. M5 Max a hlavně M5 Ultra posouvají Mac Studio opět o kus dál a Apple jej stále více staví jako počítač pro profesionály, kteří chtějí provozovat náročné aplikace a současně také lokální AI modely.  A právě M5 Ultra podle mě ukazuje, kam se Apple Silicon za poslední roky posunul. Mac Studio už dávno není jen malý Mac pro náročnější uživatele. V nejvyšší konfiguraci jde o pořádnou pracovní stanici, která má výkonu tolik, že jeho limity budou hledat především profesionálové, nikoliv běžní uživatelé.

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Zdroj
Diskuze
Mac Studio

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