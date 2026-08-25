Apple právě ukázal nový Mac Studio. S M5 Ultra míří na profesionály a AI

Apple dnes představil novou generaci Mac Studio, která dostává čipy M5 Max a M5 Ultra. Zatímco M5 Max cílí na uživatele, kteří potřebují vysoký výkon pro náročnou profesionální práci, M5 Ultra je novým vrcholem nabídky Apple Silicon a podle Apple jde o vůbec nejvýkonnější čip, jaký kdy společnost vytvořila. Nový Mac Studio je možné předobjednat už nyní a k zákazníkům se začne dostávat 22. září. Základní konfigurace s M5 Max startuje v USA na 1999 dolarech, zatímco Mac Studio s M5 Ultra začíná na 3999 dolarech.
M5 Max přináší výrazný posun v AI
M5 Max je podle Apple postaven především s ohledem na AI. Čip má až 18jádrové CPU a až 40jádrové GPU, přičemž každé GPU jádro obsahuje vlastní Neural Accelerator. Díky tomu má Mac Studio nabídnout výrazně vyšší výkon při práci s AI modely přímo na zařízení.
Apple uvádí až 2,8× vyšší výkon v AI oproti předchozímu Mac Studio s M4 Max. Při práci s AI modely má být nový Mac Studio schopný zpracovávat více tokenů za sekundu a poradit si i s rozsáhlými lokálními modely.
M5 Ultra je absolutní špička
Ještě zajímavější je pochopitelně M5 Ultra. Apple jej označuje za svůj dosud nejvýkonnější čip a postavil jej na nové technologii UltraFusion. Ta umožňuje spojit čtyři čipové bloky do jednoho systému s velmi vysokou propustností. M5 Ultra nabídne až 32jádrové CPU a až 80jádrové GPU. Apple zároveň umožňuje konfigurace s až 512 GB jednotné paměti, což je u běžně prodávaného Macu pořádně vysoké číslo. Právě množství paměti je důležité hlavně pro lokální AI. Mac Studio s M5 Ultra tak dokáže pracovat s modely, které by na běžném počítači nebylo možné provozovat bez výrazných kompromisů.
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Apple slibuje obrovský výkon při práci s videem
Mac Studio ale samozřejmě není určený jen pro AI. Apple jej tradičně cílí na profesionály pracující s videem, hudbou, 3D grafikou, fotografiemi nebo vývojem softwaru. M5 Ultra má díky kombinaci CPU, GPU a mediálních enginů zvládat například práci s více streamy 8K videa nebo náročné 3D projekty. Apple navíc výrazně posílil hardwarovou akceleraci ray tracingu a práci s grafickými úlohami. Zajímavé je také propojení s novými AI funkcemi v macOS. Mac Studio může fungovat jako lokální výpočetní základ pro AI modely, aniž by uživatel musel citlivá data posílat do cloudu.
Připojíte k němu hromadu monitorů
Apple samozřejmě nezapomněl ani na konektivitu. Mac Studio nabízí Thunderbolt 5, HDMI, 10Gb Ethernet, Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. M5 Max podporuje připojení až osmi displejů, zatímco M5 Ultra zvládne dokonce více konfigurací s vysokým rozlišením. Právě Thunderbolt 5 pak umožňuje připojit rychlá externí úložiště a další profesionální periferie bez toho, aby se člověk musel výrazně omezovat přenosovými rychlostmi.
Mac Studio zůstává stejný, uvnitř je ale úplně jinde
Design se naopak prakticky nemění. Apple zachoval kompaktní hliníkové tělo, které známe z předchozí generace. A vlastně to dává smysl – u Mac Studio není důvod měnit něco, co funguje. Podstatné je, co se odehrává uvnitř. M5 Max a hlavně M5 Ultra posouvají Mac Studio opět o kus dál a Apple jej stále více staví jako počítač pro profesionály, kteří chtějí provozovat náročné aplikace a současně také lokální AI modely. A právě M5 Ultra podle mě ukazuje, kam se Apple Silicon za poslední roky posunul. Mac Studio už dávno není jen malý Mac pro náročnější uživatele. V nejvyšší konfiguraci jde o pořádnou pracovní stanici, která má výkonu tolik, že jeho limity budou hledat především profesionálové, nikoliv běžní uživatelé.