Apple Vision Pro M5 v prvních recenzích: Žádné zásadní zlepšení se nekoná, ale …

Na dnešní den si Apple naplánoval start prodejů nových iPadů Pro, MacBooků Pro a Vision Pro s čipem M5. A zatímco první dva produkty v našich končinách seženete bez problému, Vision Pro se u nás stále oficiálně neprodává. A jak se minimálně z prvních recenzí jeho vylepšené verze zdá, je to docela škoda. Vision Pro M5 se totiž stává opět o něco zajímavějším technologickým společníkem.
„V situacích, kde se Vision Pro s M2 začal zadýchávat, M5 drží tempo,“ uvedl Chance Miller z 9to5Mac. Na stejnou notu navazuje i Jason Snell ze Six Colors, který dodává: „Zrychlení čipu M5 je nejvíce patrné při tvorbě nových Spatial Personas. Vision Pro byl ale rychlý už s M2, přičemž většina výkonu stejně padá na udržení iluze reality na OLED displejích.“
Podle Applu dokáže nový Vision Pro díky čipu M5 renderovat o 10 % více pixelů, a v kombinaci s vyšší obnovovací frekvencí působí obraz znatelně hladším dojmem. Přesto ne všichni recenzenti vidí změny jako zásadní. Scott Stein z CNET píše: „Rozdíly nejsou dramatické. Headset má stále užší zorné pole a i když sledování očí a rukou funguje skvěle, není o nic lepší než dřív.“
Fotogalerie
To, co recenzenti oceňují nejvíc, je paradoxně nový Dual Knit Band, který Apple přibalil přímo do balení a který je samozřejmě kompatibilní i s první generací Vision Pro. Pás se skládá ze dvou částí (jedné přes temeno a druhé kolem zadní části hlavy) a díky tungstenovým vložkám pomáhá lépe rozložit váhu. Lance Ulanoff z TechRadaru nadšeně popsal: „Nový pásek konečně rozloží váhu rovnoměrně po celé hlavě. Vision Pro teď vydržím mít na sobě dvě hodiny a po sundání nemám pocit, že by mi sklouzla tvář.“ Podobně to vidí i Mark Spoonauer z Tom’s Guide: „Po půlhodině jsem cítil menší tlak kolem očí a žádné tahání za krk. To je jasné zlepšení.“ Stein ale upozorňuje i na drobný paradox: „Headset je pořád těžký a to dokonce o něco víc než dřív. Nový pásek totiž přidal pár gramů kvůli závaží vzadu.“
Dalším upgradem headsetu je lepší výdrž baterie, u které Apple udává až 2,5 hodiny používání a 3 hodiny přehrávání videa. Spoonauer doplňuje vlastní zkušenost: „Po hodině a půl jsem měl 55 % baterie, což je docela slušné.“
Závěrem se recenzenti shodují: Vision Pro (M5) je o něco pohodlnější, svižnější a vizuálně plynulejší, ale nejde o zásadní generační skok. Spíše o sérii chytrých vylepšení, která ocení ti, kdo s headsetem tráví dlouhé hodiny. A jak dodává The Verge, tento model může být klidně poslední svého druhu. Apple už totiž údajně přesouvá pozornost k lehčím AR brýlím, které mají být jeho dalším velkým krokem.
Podívejte se i na videorecenze: