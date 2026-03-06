Apple predstavil novinky: nový MacBook Neo, MacBooky s čipmi M5, iPad Air aj iPhone 17e

Komerční sdělení: Apple tento týždeň predstavil viacero významných noviniek naprieč svojím portfóliom. Medzi nimi úplne nový MacBook Neo, aktualizované MacBook Air a MacBook Pro s čipmi M5, nový iPhone 17e, výkonný iPad Air aj profesionálne Apple displeje.
Všetky novinky si môžete predobjednať už teraz v iStores, pričom oficiálny predaj začína 11. marca o 8:00.
Novinka: MacBook Neo
Najväčšou novinkou je úplne nový MacBook Neo – nový prírastok do rodiny MacBookov, ktorý prináša výkon Apple čipov do dostupnejšej kategórie. MacBook Neo ponúka kompaktný dizajn, vysokú energetickú efektivitu a plynulý chod systému macOS. Vďaka optimalizácii hardvéru a softvéru je ideálny pre štúdium, prácu aj každodenné používanie. Nový MacBook zároveň prichádza v sviežich farebných variantoch, ktoré mu dodávajú výraznejší a osobnejší charakter – od jemných pastelových odtieňov až po výraznejšie farby, ktoré oživujú tradičný dizajn MacBookov.
MacBook Neo si môžete v iStores predobjednať už od 21 € mesačne na 48 mesiacov.
MacBook Air s čipom M5
Apple predstavil aj nový MacBook Air s čipom M5, ktorý posúva výkon jedného z najobľúbenejších notebookov na svete ešte ďalej. Nový čip prináša rýchlejší procesor aj grafický výkon, čo ocenia najmä používatelia pracujúci s grafikou, videom alebo náročnejšími aplikáciami. MacBook Air si pritom zachováva extrémne tenký dizajn, tichú prevádzku bez ventilátora a výdrž batérie na celý deň.
MacBook Air M5 si môžete v iStores predobjednať už od 38 € mesačne na 48 mesiacov.
MacBook Pro s čipmi M5 Pro a M5 Max
Novú generáciu dostal aj MacBook Pro, ktorý teraz poháňajú čipy M5 Pro a M5 Max. Tieto čipy prinášajú výrazný nárast výkonu CPU aj GPU, vyššiu pamäťovú priepustnosť a nové možnosti pre profesionálne workflow – od vývoja softvéru až po prácu s videom, grafikou či 3D obsahom.
iPhone 17e: nový dostupnejší iPhone
Apple zároveň predstavil nový iPhone 17e, ktorý prináša moderné technológie iPhonu do dostupnejšej kategórie. Používatelia sa môžu tešiť na vysoký výkon, kvalitný fotoaparát a spoľahlivý chod systému iOS. iPhone 17e je ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú moderný iPhone s dlhou životnosťou a výborným pomerom ceny a výkonu.
Nový iPad Air
Aktualizovaný iPad Air prináša vyšší výkon a ešte väčšiu flexibilitu pre prácu aj zábavu. Vďaka výkonnému čipu, podpore Apple Pencil a Magic Keyboard môže iPad Air fungovať ako kreatívne štúdio, pracovný nástroj aj zariadenie na zábavu.
Profesionálne Apple displeje
Apple zároveň aktualizoval aj svoje profesionálne displeje. Studio Display ponúka 5K obraz, kvalitný zvukový systém a kameru s podporou Center Stage. Pre profesionálov pracujúcich s obrazom je určený Studio Display XDR, ktorý prináša referenčnú kvalitu obrazu a extrémnu presnosť farieb.
iStores výkup
Predobjednávky už teraz
