Nové MacBooky Pro, iPady Pro a Vision Pro M5 se dočkají hned první den prodejů opravných updatu

Apple připravuje softwarové aktualizace pro své nově uvedené produkty iPad Pro, MacBook Pro a Vision Pro vybavené čipem M5. Apple plánuje vydání aktualizací iPadOS 26.0.1 (23A8464), macOS 26.0.1 (25A8364) a visionOS 26.0.1 (23M8340) současně se zahájením prodeje nových zařízení. Tyto aktualizace budou dostupné okamžitě po spuštění a mají zajistit hladký provoz a stabilitu systémů. Nové verze operačních systémů jsou obvykle zaměřeny na opravy chyb a optimalizace výkonu, které se objevily po dokončení výroby zařízení. Vzhledem k tomu, že nové iPady, Macy i Vision Pro už z výroby běží na aktuální verzi systému, jde o drobné úpravy, které mají zlepšit uživatelský zážitek hned po vybalení.

Všechna tři zařízení jsou již dostupná v předobjednávkách. K prvním zákazníkům se začnou dostávat ve středu 22. října, kdy se také oficiálně objeví v prodejnách Apple Store. Tento přístup není u Applu nový. Společnost běžně vydává „day-one“ aktualizace, aby zajistila, že první uživatelé mají k dispozici co nejstabilnější software. Očekává se, že i tentokrát půjde o menší, ale důležité vylepšení, která připraví zařízení na nadcházející verze systémů iOS, iPadOS, macOS a visionOS.

