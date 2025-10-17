Apple šetřil u nového Vision Pro M5 na RAM paměti

Apple sice Vision Pro oficiálně upgradoval novým čipem M5, ale jak se zdá, nejde o vylepšení ve všech ohledech. Zatímco web Applu množství operační paměti u nové verze neuvádí, vývojáři spolupracující s MacRumors potvrdili, že si headset i nadále vystačí se stejnými 16 GB jednotné paměti jako jeho předchůdce. To je zajímavé hlavně proto, že stejný čip M5 v novém MacBooku Pro zvládá až 32 GB RAM, což je hodnota, která by Vision Pro zcela určitě zajistila dlouhodobě bezproblémovou využitelnost i s nárůstem náročných aplikací, což by při jeho ceně bylo přinejmenším vhodné. Apple se ale očividně rozhodl držet konzervativní přístup a RAM paměť u Vision Pro zatím nerozšířil.
Fotogalerie
Jednou z praktických novinek je ale nový napájecí adaptér, který naleznete v některých zemích v balení headsetu. Vision Pro se nově dodává s Apple 40W Dynamic Power Adapterem s maximálním výkonem 60 W, který nahrazuje původní 30W USB-C adaptér, který byl navíc v zemích, kde je nová nabíječka dostupná, kompletně stažen z prodeje. Apple však nadále přibalí 30W variantu do balení například v Německu, Velké Británii či Austrálii, kde nová verze zatím není dostupná.
Kromě nového čipu přináší letošní Vision Pro i několik dalších drobných, ale vítaných změn. Apple například přepracoval hlavový pás, by měl lépe rozkládat hmotnost headsetu přes celou hlavu, a přidal také podporu 120Hz obnovovací frekvence. Ta má zlepšit plynulost při používání virtuálního Mac displeje a snížit rozmazání obrazu při pohybu. Co se týče dostupnosti, aktualizovaný Vision Pro s čipem M5 je už nyní dostupný k předobjednání a do prodeje oficiálně vstoupí 22. října. Bohužel, v našich luzích a hájích si musíme nechat i nadále zajít chuť.