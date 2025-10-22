Zavřít reklamu

Apple začal prodávat nové MacBooky Pro, iPady Pro a Vision Pro s M5 čipy

iPad
Jiří Filip
0

Je středa 22. října krátce po 8. hodině ranní, což ve fanouškovském světě Applu znamená jediné – v České republice, na Slovensku a v další spoustě zemí světa se začínají prodávat nové MacBooky Pro M5 a iPady Pro M5, které Apple představil minulý týden. Spolu s nimi vstupuje na vybraných trzích do prodeje i aktualizovaná verze headsetu Vision Pro. A že je o co stát!

Apple MacBook Pro 14 in front 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-front-251015
Apple MacBook Pro 14 in gaming Cyberpunk 2077 Ultimate Edition 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-gaming-Cyberpunk-2077-Ultimate-Edition-251015
Apple MacBook Pro 14 in hero 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-hero-251015
Apple MacBook Pro 14 in lifestyle business 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-lifestyle-business-251015
Apple MacBook Pro 14 in lifestyle podcast 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-lifestyle-podcast-251015
Apple MacBook Pro 14 in lifestyle travel 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-lifestyle-travel-251015
Apple MacBook Pro 14 in lifestyle work 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-lifestyle-work-251015
Apple MacBook Pro 14 in Liquid Retina XDR display 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-Liquid-Retina-XDR-display-251015
Apple MacBook Pro 14 in macOS Tahoe Apple Intelligence Rewrite 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-macOS-Tahoe-Apple-Intelligence-Rewrite-251015
Apple MacBook Pro 14 in Topaz Video 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-Topaz-Video-251015
Všechny nedávno představené novinky jsou sice menší evolucí, nicméně vzhledem k tomu, že si výkonnostně oproti předešlé generaci čipu M velmi solidně polepšily, budou mezi uživateli zcela určitě poměrně oblíbené. Zatímco MacBook Pro se dočkal jen čipu M5, v případě iPadu Pro byl Apple odvážnější a nasadil do něj taktéž svůj vlastní čip pro bezdrátovou komunikaci. Vision Pro se pak kromě M5 čipu dočkal vylepšeného náhlavního řemínku, díky kterému by mělo být jeho používání celkově pohodlnější a to i po delší době.

Apple iPad Pro Apple Pencil Pro 251015 Apple-iPad-Pro-Apple-Pencil-Pro-251015
Apple iPad Pro color lineups 251015 Apple-iPad-Pro-color-lineups-251015
Apple iPad Pro Draw Things 251015 Apple-iPad-Pro-Draw-Things-251015
Apple iPad Pro external display 251015 Apple-iPad-Pro-external-display-251015
Apple iPad Pro gaming Arknights Endfield 251015 Apple-iPad-Pro-gaming-Arknights-Endfield-251015
Apple iPad Pro graphics performance 251015 Apple-iPad-Pro-graphics-performance-251015
Apple iPad Pro lifestyle 251015 Apple-iPad-Pro-lifestyle-251015
Apple iPad Pro hero 251015 Apple-iPad-Pro-hero-251015
Apple iPad Pro Magic Keyboard 01 251015 Apple-iPad-Pro-Magic-Keyboard-01-251015
Apple iPad Pro Magic Keyboard 02 251015 Apple-iPad-Pro-Magic-Keyboard-02-251015
Apple iPad Pro Magic Keyboard 03 251015 Apple-iPad-Pro-Magic-Keyboard-03-251015
Apple iPad Pro thin design 251015 Apple-iPad-Pro-thin-design-251015
