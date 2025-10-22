Apple začal prodávat nové MacBooky Pro, iPady Pro a Vision Pro s M5 čipy

Je středa 22. října krátce po 8. hodině ranní, což ve fanouškovském světě Applu znamená jediné – v České republice, na Slovensku a v další spoustě zemí světa se začínají prodávat nové MacBooky Pro M5 a iPady Pro M5, které Apple představil minulý týden. Spolu s nimi vstupuje na vybraných trzích do prodeje i aktualizovaná verze headsetu Vision Pro. A že je o co stát!
Fotogalerie
Všechny nedávno představené novinky jsou sice menší evolucí, nicméně vzhledem k tomu, že si výkonnostně oproti předešlé generaci čipu M velmi solidně polepšily, budou mezi uživateli zcela určitě poměrně oblíbené. Zatímco MacBook Pro se dočkal jen čipu M5, v případě iPadu Pro byl Apple odvážnější a nasadil do něj taktéž svůj vlastní čip pro bezdrátovou komunikaci. Vision Pro se pak kromě M5 čipu dočkal vylepšeného náhlavního řemínku, díky kterému by mělo být jeho používání celkově pohodlnější a to i po delší době.