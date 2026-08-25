Apple právě představil čipy M6 a M5 Ultra. Jeden z nich je první 2nm čip Apple

Apple dnes překvapivě představil hned dvě nové generace svých čipů Apple Silicon. Zatímco M6 představuje důležitý generační posun především díky přechodu na 2nm výrobní proces, M5 Ultra je naopak absolutním vrcholem současné generace Apple Silicon a přináší konstrukci, kterou Apple u svých čipů ještě nikdy nepoužil. M6 přitom zamíří do nového Mac mini, zatímco M5 Ultra pohání nový Mac Studio.
M6 je první 2nm čip Apple
Největší technologickou novinkou je jednoznačně M6. Apple jej vyrobil pomocí 2nm procesu a zároveň přepracoval prakticky všechny hlavní části čipu. Výsledkem je 12jádrový CPU, 12jádrové GPU a zcela nový Dual 16-core Neural Engine určený mimo jiné pro AI výpočty.
CPU má dva jádra navíc oproti předchozí generaci a Apple se chlubí také vůbec nejrychlejším CPU jádrem na světě. GPU rovněž dostalo dvě další jádra a každé z nich nově obsahuje vlastní Neural Accelerator. To je poměrně důležitá změna především kvůli stále většímu důrazu Apple na umělou inteligenci přímo v zařízení.
Apple výrazně posílil AI
Právě umělá inteligence je ostatně jedním z hlavních témat nového M6. Neural Engine má mít díky dvojici 16jádrových bloků až dvojnásobný výkon oproti předchozí generaci a celý čip nabízí paměťovou propustnost až 170 GB/s.
Apple tak M6 staví jako čip připravený nejen na běžnou práci, ale především na lokální AI. Nový Mac mini s M6 má například zvládat AI úlohy až čtyřikrát rychleji než Mac mini s M4. Apple zároveň uvádí až dvojnásobný grafický výkon.
A právě to je podle mě jedna z nejzajímavějších věcí. Apple už dnes počítá s tím, že část AI funkcí nebude běžet v cloudu, ale přímo na zařízení. Výkonnější Neural Engine a Neural Accelerators v GPU jsou proto čím dál důležitější.
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M5 Ultra je úplně jiná liga
Zatímco M6 je technologickým skokem vpřed, M5 Ultra má být především absolutním výkonovým monstrem. Apple u něj poprvé využívá novou generaci technologie UltraFusion, která umožňuje spojit hned čtyři čipy do jediného systému.
Jde tak vůbec o první čtyřčipovou architekturu v historii Apple Silicon. Apple ji označuje za nejvýkonnější M-series čip, jaký kdy vytvořil, a zaměřuje jej především na profesionální práci a nejnáročnější AI výpočty.
Právě tady je podle mě vidět, kam se Apple Silicon za několik let dostal. Když Apple před lety představil první M1, byla jeho hlavní výhoda v kombinaci výkonu a nízké spotřeby. Dnes už Apple staví čipy, jejichž hlavním problémem není to, zda zvládnou běžnou práci, ale spíš jak obrovské množství AI a profesionálních výpočtů dokážou zpracovat najednou.
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M6 dostane nový Mac mini, M5 Ultra Mac Studio
Apple nové čipy rovnou nasazuje do konkrétních počítačů. M6 se objeví v novém Mac mini, který má podle Apple nabídnout až čtyřnásobný výkon v AI oproti Mac mini s M4, dvojnásobný grafický výkon a až o 40 % rychlejší CPU.
M5 Ultra pak zamíří do nového Mac Studio. Ten bude samozřejmě cílit především na profesionály, kteří potřebují maximální výkon například při práci s videem, 3D grafikou, vědeckými výpočty nebo lokálními AI modely.
Zajímavé je, že Apple tak dnes v podstatě ukázal dvě různé budoucnosti svých čipů. M6 ukazuje, kam se Apple Silicon posouvá z hlediska efektivity a AI, zatímco M5 Ultra zase ukazuje, kam až může současná architektura zajít v absolutním výkonu. A pokud Apple dokáže 2nm výrobní proces v dalších generacích stejně dobře využít jako nyní, může být M6 nakonec mnohem důležitější čip než jen další číslo v názvu.