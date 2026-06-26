MacBook Pro s čipem M6 dorazí už letos. Apple ale ty největší novinky zatím schovává

Pokud jste doufali, že letošní generace MacBooků Pro přinese kromě nového procesoru také zcela nový design nebo OLED displeje, nejnovější informace vás možná příliš nepotěší. Podle dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž Apple skutečně připravuje nové 14″ a 16″ MacBooky Pro s čipy M6, M6 Pro a M6 Max už na letošní podzim, avšak po designové stránce mají být téměř totožné se současnou generací. Apple se tak má opět držet osvědčené strategie, kdy nejprve nabídne výrazně vyšší výkon ve stávajícím těle a teprve o rok později přijde s větší hardwarovou revolucí.
První MacBooky Pro s čipy M6 mají podle dostupných informací využít zcela novou 2nm výrobní technologii společnosti TSMC. Ta by měla přinést nejen vyšší výkon, ale především lepší energetickou efektivitu. V praxi by to mělo znamenat rychlejší práci při náročných úlohách, delší výdrž na baterii a zároveň nižší zahřívání notebooků. Nová architektura by navíc měla být připravena také na stále náročnější úlohy spojené s umělou inteligencí, na kterou Apple v posledních měsících klade stále větší důraz.
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Nové čipy ano, nový vzhled zatím ne
Přestože se v minulosti objevovaly spekulace, že právě generace M6 přinese velký redesign, aktuální informace hovoří jinak. Apple má podle všeho zachovat současnou konstrukci představenou v roce 2021, která byla následně jen drobně upravena při přechodu na čipy M3 a M4. To znamená, že zůstane zachován mini-LED displej s ProMotion technologií, výřez pro webkameru, široká nabídka portů včetně HDMI, čtečky SD karet i MagSafe nabíjení.
Na jednu stranu to může některé zájemce zklamat, na druhou je současný design MacBooků Pro stále považován za jeden z nejlepších na trhu. Nabízí kvalitní displej, výbornou klávesnici, špičkové reproduktory i dostatek konektorů, takže Apple zřejmě necítí potřebu na něm něco zásadního měnit.
Revoluce přijde až příští rok
Podle Gurmana si Apple všechny zásadní změny schovává až pro následující generaci. Právě ta by měla přinést vůbec největší modernizaci MacBooků Pro za poslední roky. Hlavním tahákem mají být OLED displeje, které nabídnou vyšší kontrast, dokonale černou barvu, lepší energetickou efektivitu a pravděpodobně i vyšší maximální jas. Vedle toho se očekává také výrazně tenčí konstrukce, nižší hmotnost a další úpravy designu. Spekuluje se rovněž o tom, že Apple konečně odstraní výřez v horní části displeje a nahradí jej menším průstřelem nebo jiným řešením. Definitivně potvrzené to sice zatím není, ale právě toto je jedna z nejčastěji zmiňovaných změn, na kterou řada uživatelů čeká už několik let.
Ať už se ale rozhodnete jakkoliv, jedno je prakticky jisté. Apple bude i letos pokračovat v každoroční obměně profesionálních notebooků a MacBook Pro s čipy M6 se velmi pravděpodobně stane jedním z nejvýkonnějších přenosných počítačů na trhu. Jen tentokrát půjde hlavně o evoluci výkonu, zatímco opravdovou revoluci si Apple podle všeho nechává až na příští rok. A upřímně řečeno, na příští rok jsem osobně daleko zvědavější než na to, co se ukáže letos. Pokud se totiž potvrdí spekulace nejen o OLED, ale i o podpoře dotykového ovládání, čekají nás dost možná de facto nové časy.