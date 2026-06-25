Apple produkty a voděodolnost – Co vydrží iPhone, Apple Watch či AirPods a na co si dát pozor?

Když Apple představuje nový iPhone, Apple Watch nebo AirPods, téměř pokaždé se pochlubí i jejich odolností vůči vodě. Mnoho lidí si proto myslí, že s nimi mohou bez obav plavat, potápět se nebo je jednoduše používat za jakýchkoliv podmínek. Realita je ale o něco složitější. Voděodolnost totiž není trvalá vlastnost a navíc se mezi jednotlivými produkty výrazně liší. Co tedy jednotlivá zařízení skutečně vydrží a kde už je lepší zbytečně neriskovat?
Voděodolnost není totéž co vodotěsnost
Úplně na začátek je potřeba říct jednu důležitou věc. Apple nikde netvrdí, že jsou jeho produkty vodotěsné. Vždy hovoří pouze o odolnosti proti vodě, která je ověřována laboratorními testy za přesně daných podmínek. To znamená čistou sladkou vodu, konkrétní hloubku i přesně stanovený čas ponoření. Ve skutečném světě jsou ale podmínky úplně jiné. Bazén obsahuje chlór, moře sůl, řeka proud a voda při skoku do bazénu působí na zařízení mnohem větší silou než při laboratorním testování. Právě proto Apple případné poškození kapalinou standardní zárukou nekryje, přestože zařízení určitou úroveň ochrany mají.
Jak jsou na tom iPhony?
Největší posun přišel v roce 2016 s iPhonem 7 a 7 Plus. Právě tyto modely byly prvními iPhony s certifikací IP67, která znamenala odolnost proti prachu a možnost ponoření do hloubky jednoho metru po dobu až 30 minut.
Od té doby Apple odolnost postupně vylepšoval. iPhone XS a XS Max přešly na certifikaci IP68 se dvěma metry, řada iPhone 11 Pro nabídla čtyři metry a od iPhonu 12 Pro se většina prémiových modelů dostala až na šestimetrovou hloubku po dobu 30 minut. Stejnou certifikaci mají i nejnovější modely včetně iPhonu 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max i letošní řady iPhone 17.
Je ale potřeba dodat, že certifikace udává maximální hodnoty naměřené v laboratoři. Rozhodně to neznamená, že je dobrý nápad nechávat telefon půl hodiny na dně bazénu nebo s ním pravidelně natáčet pod vodou. Naopak starší modely před iPhonem 7, tedy například iPhone SE první generace, iPhone 6s nebo iPhone 6, žádnou oficiální ochranu proti vodě nemají.
Apple Watch jsou úplně jiná liga
Zatímco u iPhonů Apple mluví o certifikaci IP, u hodinek používá označení WR, tedy Water Resistance. Apple Watch Series 2 znamenaly obrovský skok, protože nabídly odolnost do 50 metrů. Prakticky všechny následující modely až po současné Apple Watch Series 10 tuto hodnotu zachovaly. V praxi to znamená, že jsou vhodné pro běžné plavání v bazénu i ve volné vodě. To ale neznamená, že jsou vhodné pro všechno. Apple nedoporučuje používat běžné Apple Watch při vodním lyžování, skocích do vody, potápění s přístrojem nebo aktivitách s vysokým tlakem vody.
Pokud podobné sporty provozujete pravidelně, jsou určeny Apple Watch Ultra a Ultra 2. Ty totiž disponují certifikací WR100 podle normy ISO 22810 a zároveň splňují normu EN13319 určenou pro potápěčské počítače. Apple u nich uvádí možnost rekreačního potápění až do hloubky 40 metrů. Velmi užitečnou funkcí je také automatická detekce ponoření do vody. Hodinky samy aktivují vodní zámek, zabrání nechtěným dotykům displeje a po skončení plavání reproduktor pomocí série tónů vytlačí vodu ven.
AirPods zvládnou déšť i sport, ale plavat s nimi rozhodně nechoďte
Také u AirPods se odolnost postupně vyvíjela. První dvě generace AirPods neměly proti vodě prakticky žádnou oficiální ochranu. Situace se změnila až s AirPods Pro, které dostaly certifikaci IPX4. Ta znamená odolnost proti stříkající vodě a potu, nikoliv proti ponoření.
Stejnou nebo vyšší ochranu dnes nabízejí AirPods 3, AirPods 4 i nejnovější AirPods Pro 3, kdy například AirPods 4 nabízí IP54, AirPods Pro 3 pak IP57. U novějších generací navíc Apple chrání nejen samotná sluchátka, ale také nabíjecí pouzdro, což se hodí například při sportování nebo používání v dešti. Ani zde ale neplatí, že by byla sluchátka určena pro plavání. Pokud vám spadnou do vody, pravděpodobně krátký kontakt přežijí, pravidelné používání pod vodou ale rozhodně není jejich účelem.
Voděodolnost se časem zhoršuje
Na jednu věc se však velmi často zapomíná, což může přijít nakonec docela draho. Voděodolnost totiž není trvalá a časem tedy klesá a to hned z několika důvodů. Těsnění kolem displeje, tlačítek, reproduktorů nebo konektorů postupně stárne, vliv mají vysoké teploty, mráz, časté nabíjení, pády telefonu i běžné mechanické opotřebení. Zatímco nový iPhone může bez problémů zvládnout déšť nebo krátké ponoření, po několika letech už stejnou jistotu jednoduše nemáte. Právě proto Apple doporučuje zařízení zbytečně nevystavovat vodě jen proto, že to papírově zvládnou.
Velkou kapitolou jsou také servisy. Pokud je zařízení opravováno v autorizovaném servisu a jsou použity originální díly i nové těsnicí prvky, měla by být původní úroveň odolnosti zachována. U neautorizovaných servisů ale nic takového zaručeno není. Stačí špatně nalepený displej, nekvalitní těsnění nebo drobná nepřesnost při montáži a odolnost proti vodě může být výrazně nižší než před opravou. Navenek přitom nemusíte poznat vůbec nic.
Co dělat, když zařízení zmokne či spadne do vody?
Pokud vám iPhone, Apple Watch nebo AirPods zmoknou, většinou není důvod k panice. Ideální je zařízení osušit měkkým hadříkem a nechat přirozeně vyschnout. U iPhonů s USB-C nebo Lightning konektorem je dobré před nabíjením počkat, až systém přestane upozorňovat na vlhkost v konektoru. Naopak zapomeňte na vkládání do rýže. Přestože se tento „návod“ šíří internetem už dlouhé roky, Apple jej nedoporučuje. Mnohem bezpečnější je nechat zařízení vyschnout přirozenou cestou při pokojové teplotě.
Voděodolnost berte jako pojistku, ne jako funkci
Co tedy říci závěrem? Voděodolnost je dnes u většiny Apple produktů na velmi vysoké úrovni. Moderní iPhony bez problémů zvládnou déšť, polití nebo náhodný pád do vody, Apple Watch můžete bez obav používat při plavání a AirPods si poradí s potem i nepříznivým počasím. Pořád je ale dobré mít na paměti, že jde především o ochranu pro nečekané situace, nikoliv o pozvánku k pravidelnému používání pod vodou. Čím méně budete odolnost zařízení zkoušet, tím větší je šance, že vám bude spolehlivě sloužit i za několik let. A právě to je nakonec mnohem důležitější než to, jestli telefon zvládne půlhodinu v šestimetrové hloubce.