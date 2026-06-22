Tato skvělá aplikace vám poradí s tím, kde se vykoupat ve vašem okolí a přežít tak vlnu veder

Před pár týdny jsme si ještě stěžovali na počasí, které připomínalo spíš podzim než začátek léta. Nyní je ale všechno jinak a teploty konečně šplhají vzhůru. Pokud tedy přemýšlíte, kde se během horkých dnů osvěžit, nemusíte složitě pátrat po internetu. Pomoci vám může aplikace přímo ve vašem iPhonu.
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Jednou z nejzajímavějších aplikací pro hledání míst ke koupání je Swimplaces. Po spuštění sice nevykouzlí bazén za domem, ale nabídne vám přehlednou mapu plnou lokalit vhodných ke koupání. Díky možnosti přibližování mapy snadno objevíte místa ve svém okolí i na druhém konci republiky. Jednotlivé lokality jsou navíc označeny různými ikonami, takže na první pohled poznáte, zda jde o bazén, rybník, lom nebo například přírodní koupaliště. Po klepnutí na konkrétní místo se zobrazí podrobnější informace včetně údajů o parkování, občerstvení, vstupném nebo třeba přítomnosti nudapláže. Nechybí ani praktické filtry, díky kterým si můžete zobrazit jen typy koupališť, které vás skutečně zajímají. Pokud vás některá lokalita zaujme, aplikace vás na ni dokáže rovnou navigovat pomocí oblíbených navigačních služeb.
Velkou výhodou je také možnost hodnocení jednotlivých míst přímo od uživatelů. Díky recenzím a hvězdičkám si rychle uděláte obrázek o tom, zda se vyplatí konkrétní lokalitu navštívit, nebo zda bude lepší zamířit jinam. U řady koupacích míst navíc najdete fotografie pořízené samotnými návštěvníky, které pomohou s rozhodováním ještě více. Je však pravda, že ne všechny lokality jsou fotkami pokryté, což je asi jediná výraznější slabina celé aplikace.
Pomozte mapu rozšiřovat
Swimplaces nestojí jen na práci vývojářů. Na jejím obsahu se mohou podílet i samotní uživatelé. Pokud objevíte zajímavé místo ke koupání, které v aplikaci chybí, můžete jej během několika vteřin přidat prostřednictvím jednoduchého formuláře. Stačí vyplnit základní informace a správně umístit bod na mapu. Následně lokalitu zkontrolují správci aplikace a pokud vše sedí, zařadí ji do databáze. Osobně jsem tímto způsobem přidal několik míst a schválení proběhlo vždy velmi rychle, většinou během několika hodin. Je tedy vidět, že se o aplikaci její tvůrci starají opravdu pečlivě. Na druhou stranu ale musím říci, že když jsem seznam procházel, narazil jsem minimálně na jedno místo (boskovická přehrada), kde je koupání zakázáno, ale přesto je v seznamu. Určitě tedy nelze aplikaci bezmezně věřit.
Potěší také skutečnost, že Swim Places není omezeno pouze na Českou republiku. Funguje prakticky po celém světě, takže se může hodit i během dovolené v zahraničí. Ať už vyrazíte do Austrálie, Afriky, Asie nebo kamkoliv po Evropě, aplikace vám pomůže najít vhodné místo ke koupání. Největší množství lokalit sice nabízí právě Evropa, ale databáze je velmi rozsáhlá i v dalších částech světa. Pokud tedy hledáte šikovného pomocníka pro letní dny, Swim Places rozhodně stojí za vyzkoušení.