5 tipů, jak s pomocí chytrých vychytávek přežít doma letní horko

Chraňte se před UV zářením pomocí aplikace

Je pochopitelné, že se zkrátka nemůžete nonstop až do podzimu držet jen ve stínu a v chládku. Můžete si ale vycházení ven naplánovat tak, aby to pro vás z hlediska UV záření představovalo co možná nejmenší riziko. Aplikace jako UV Index Now vám poskytnou informace o intenzitě UV záření ve vaší lokalitě. Díky tomu se můžete rozhodnout, zda je vhodné vyjít ven, a pokud ano, jak se chránit.

Další tipy pro příjemné prožití letních dnů:

Lehké oblečení z přírodních materiálů: Dbejte na to, abyste nosili oblečení z bavlny nebo lnu, které dobře odvádí pot.

Chladné obklady: Přiložte si na čelo nebo zápěstí chladný obklad.

Chladné sprchy: Osvěžující sprcha vám pomůže snížit tělesnou teplotu.

Zastíňte okna: Pomocí žaluzií nebo záclon zamezíte pronikání slunečních paprsků do místnosti.

Chladné nápoje: Mějte po ruce dostatek vody a dalších chlazených nápojů.

Dodržováním těchto jednoduchých tipů si můžete výrazně zpříjemnit letní dny a vyhnout se nepříjemným zdravotním problémům spojeným s vysokými teplotami.