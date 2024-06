Které smart vychytávky v domě miluji a které naopak vůbec nepoužívám

V dnešní době není problém mít celý dům a zahradu takzvaně smart nebo chcete-li inteligentní. Z pohodlí svého telefonu můžete dělat prakticky cokoli, co vás napadne. Já jsem nedávno řešil to, co každý, kdo se stěhuje do nového domu a tedy, co vše mít či nemít ve své chytré domácnosti. Po pár měsících bydlení musím říct, že některé věci, u kterých jsem to vůbec nečekal, mě extrémně baví a využívám je častěji, než jsem vůbec doufal. Najdou se však i takové, které nepoužívám prakticky vůbec a při zpětném pohledu bych do nich již asi ani neinvestoval. Možná někomu přijdou mé postřehy vhod a sám si svůj dům nebo byt doplní o některá řešení nebo naopak některá při budování smart home vynechá. Následující řádky prezentují pouze mé osobní potřeby a to, co využívám a nevyužívám já. Budu proto rád, když se o podobné postřehy podělíte v komentářích, aby si i ostatní mohli svůj dům o něco vylepšit.

Inteligentní domácnost, která mě baví

To, co používám nejčastěji a zřejmě vás to překvapí, je otevírání a zavírání garáže přes telefon. Když jste kdekoli na světě a zavolá vám kurýr, stačí jej poprosit, aby vám dal zásilku do garáže s tím, že ji otevřete, přes kameru se podíváte, zda se zrovna nemotá někdo okolo a jakmile kurýr vloží do garáže zásilku, jednoduše ji zavřete a přes kameru zkontrolujete, že je vše tak, jak má být. Nelimituje vás velikost zásilky ani nic podobného a stačí jedno stisknutí na displeji telefonu a garáž se otevře. To je opravdu věc k nezaplacení, kterou využívám velmi často a zamiloval jsem si ji. Je jedno, zda jsme zrovna s rodinou na druhé straně zeměkoule nebo jsem sám doma v bazénu a než bych vylezl, osušil se, oblékl, je kurýr už dávno někde jinde.

S tím souvisí i kamerový a zabezpečovací systém. V celém domě mám Ajax a mohu se kdykoli odkudkoli podívat na kamerách, co se zrovna děje jak doma, tak na zahradě nebo před domem. Osvědčil se mi také chytrý zvonek. Používám Google Nest Doorbell a i když k němu mám výhrady, mohu odkudkoli na této planetě mluvit s tím, co stojí přede dvěřmi a tak se například dozvíte, zda vám pošťačka nese něco důležitého nebo chce podpis na něco, co je celkem bezpředmětné.

Další věci, u které se mi osvědčilo smart řešení, je bazén. U toho mám možnost zapnout solinátor a čerpadlo pomocí HomeKitu a tím pádem si nastavuju i interval, kdy se mají tato dvě zařízení automaticky zapnout a vypnout, v mém případě mi bohatě stačí, že se obojí spustí v jednu ráno a v šest ráno vše skončí. Tepelné čerpadlo má samostatnou aplikaci, kde si mohu nastavit teplotu vody a tu poté bazén drží, ať se v jeho okolí děje cokoli. Samozřejmě je lepší nastavit buď jen topení nebo chlazení. Pokud totiž nastavíte automatiku a přesně například 30 stupňů celsia, bude čerpadlo neustále přitápět a chladit, kdykoli se změní teplota vody. Je fajn mít možnost například, když se odněkud vracím, vyhřát si vodu tak, aby byla připravena hned po příjezdu ke koupání.

S příjezdem do připraveného domu souvisí také úklid, kde používám robotický vysavač s mopováním iRobot J9+, kterého před příjezdem domů nechám vytřít a vysát celý dům a tak se vracím vždy do čistého a voňavého. Mimochodem, o provonění se postará také Rituals Perfume Génie, což je difuzér, který můžete aktivovat kdykoli a odkudkoli a spolehlivě provoní celou místnost lépe, než jakékoli tyčinky, které po pár dnech nevnímáte. Během vysávání pak pouštím také na maximální výkon čističky vzduchu, aby zvýřený prach rovnou zachytily.

Doma máme veškeré spotřebiče od Miele a používám tak stejnojmennou aplikaci. Ano, je pravda, že pračka neumí přehodit prádlo do sušičky, ale na druhou stranu máte přehled o tom, jak jste na tom se spotřebou vody, energie a kdy vám dojde prášek v myčce nebo v pračce, když tedy stejně jako já používáte cartridge od Miele. Funkcí, které aplikace umí, je spousta, já však využívám především přehled nad tím, co kdy vyměnit a kolik co spotřebovalo.

Na těchto smart vychytávkách bych naopak příště ušetřil

Pomocí telefonu mohu ovládat teplotu v každé jedné místnosti. Jednoduše mohu regulovat termostat, který dle potřeby buď zapne podlahové topení nebo aktivuje zabudovanou stropní klimatizaci. Zní to super, ovšem kromě dovolených, kdy jedete někam na déle než jednu noc, tak si zkrátka a jednoduše nastavíte jednou, že chcete mít 23 stupňů a termostat se o to stará bez vašeho zásahu bez ohledu na to, jak je venku. Ano, asi dvakrát za rok se vám stane, že je venku šíleně horko a vy se chcete zchladit a tak si nastavíte přes telefon ať je doma 22 a ne 23, ale to se vám stane skutečně dvakrát za rok, jednou v létě a jednou v zimě.

Většina lidí jako první při Smart domácnosti řeší osvětlení. Já jsem si tak nějak zvykl na to, že si vystačím s klasickým vypínačem. Chápu, že si se srandama jako Philips Hue můžete nastavovat různé scénáře a nevím co všechno, ale já jsem v tomhle asi konzerva a když chci světlo, zmáčku vypináč a když chci tmu, tak jej zase vypnu. I když jsem lenoch, tak používání vypínačů mě nijak neuráží a dělám to raději, než lovit v aplikaci, který vypínač je který a rozsvěcet jej a vypínat přes telefon. S tím souvisí i venkovní žaluzie. U těch je však dobré mít je smart alespoň do té míry, že se dokáží při větším větru samy vytáhnout nahoru, aby nehrozilo jejich poškození. Ovládání přes telefon je však taktéž věc, kterou sice mám, ale nějak mě neoslovila. Ovšem na to, abyste měli buď senzor větru nebo propojení s aplikací počasí, která řekne, kdy fouká žaluziím a ty se vytáhnou, na to skutečně pamatujte.

Stejně tak jsem si uvědomil, že automatická závlaha obsahuje slovo automatická od toho, že je automatická. Tedy někdo, kdo tomu rozumí, vám ji jednou nastaví, vy máte dešťový senzor a když prší, tak se zkrátka závlaha nezapne a když neprší, tak se zapne tehdy a na tak dlouho, jak má. Hrát si s ní přes aplikaci tedy příliš nedává smysl a je to zcela zbytečné, tedy alespoň za mě.