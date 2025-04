Recenze Véritable Exky SMART: Automatický květináč, díky kterému je pěstování čirá radost

Pěstování bylinek doma bývá pro většinu lidí buď úspěchem na pár týdnů, nebo frustrujícím pokusem, který končí u zvadlého květináče na parapetu. A přiznejme si, že ani balení bazalky z supermarketu, které vypadají lákavě jen do chvíle, než se s nimi vydáte k pokladně, příliš dlouho nevydrží. Proto jsem dlouho hledal systém, který by nejen dobře vypadal, ale hlavně spolehlivě fungoval. Když se tak ke mně díky recenzi dostal Véritable Exky Smart, měl jsem pocit, že se přede mnou konečně rýsuje řešení. A že toho slibuje hodně – od automatického zavlažování až po speciální LED systém pro rychlý a aromatický růst. Otázka zněla: naplní tato chytrá francouzská mini-zahrádka svá velká slova?

Technické specifikace, zpracování a design

Na první pohled zaujme Exky Smart svým designem. Zatímco většina konkurenčních produktů sází na klasickou „bílo-plastovou“ estetiku, Véritable jde vlastní cestou. Černé tělo s měděnými akcenty působí elegantně, až skoro luxusně, a rozhodně nebudí dojem dalšího spotřebiče, který budete chtít schovat, jakmile přijde návštěva. Naopak – v kuchyni nebo na parapetu bude působit jako stylový doplněk. Upřímně, prakticky každá návštěva, která k nám v posledních týdnech zavítala, se u něj zastavila a alespoň chvíli jej obdivovala. Nejedná se totiž o produkt, se kterým by se člověk setkal každý den.

Květináč se díky svým rozměrům 20 x 20 x 46 cm vejde téměř kamkoli, ideálně však někam, kde má přístup k přirozenému světlu, i když to není podmínkou. O světelnou podporu se totiž stará dvojice LED ramen, která sledují intenzitu okolního světla a automaticky se přizpůsobují. Tento systém nejen šetří energii, ale především chrání rostliny před tzv. „přesvětlením“, což je problém, kterému se levnější modely vůbec nevěnují. Super je pak to, že rameno, na kterém jsou světla umístěna, je výškově nastavitelné, takže jakmile vám rostlinky „vyskočí“, můžete rameno zvednout a tím jim tak poskynete další prostor k růstu.

Srdcem systému je však automatická závlaha – vodní nádržka, která vydrží až na 4 týdny provozu. Voda se rozvádí přes chytrý kapilární systém podle aktuální potřeby rostlin. To znamená, že ani při delší nepřítomnosti doma nemusíte řešit, kdo vám bude zalévat bazalku.

Pokud se pak ptáte na to, jak poznáte, že je v květináči málo vody, odpověď je jednoduchá. Voda se do něj doplňuje přes otvor s plovákem, který vás právě o úrovni vody v květináči informuje s tím, že jakmile plovák poklesne, vy do otvoru jednoduše vodu dolejete a je hotovo. A jelikož je plovák přímo v dolévacím otvoru, je tím pádem eliminováno i riziko přelití rostlin. Při dolévání vody totiž plovák logicky vyjíždí díky zvyšující se úrovni hladiny vody nahoru a tím dolévací otvor postupně uzavírá.

Za pozornost stojí i kompatibilita se semennými bloky Lingot, které jsou kompletně vyrobeny ve Francii, v BIO kvalitě a bez GMO. Lingoty obsahují semena, živiny i substrát, takže je stačí jen vložit do zařízení – bez nepořádku, bez přemýšlení. V testu jsem používal bazalku a petržel, tedy dvě velmi odlišné rostliny co do růstu i nároků – ideální dvojice pro otestování systému.

Testování – od semínka k radosti

Začátek testování byl až překvapivě jednoduchý. Do zásobníku jsem nalil vodu, vložil semenné bloky, zapojil adaptér a… to bylo vše. Žádné nastavování, žádné ladění intenzity světla, žádné složité manuály. Véritable Exky Smart se o vše postaral sám. Jediné, na co je třeba myslet a dát si tak trochu pozor, je fakt, že záhon svítí automaticky v režimu 16 hodin svícení a 8 hodin tmy s tím, že tyto časy dodržuje striktně bez ohledu na okolí. Je proto jednak dobré zapnout květináč tak, aby vám zhasnutí za 16 hodin vyšlo skutečně na noc a jednak jej mít tam, kde vám neustálé světlo tak úplně nevadí. Pokud to není možné, je dobré zvážit zapojení květináče do chytré zásuvky a její nastavení na zapnutí a vypnutí v určité časy.

První viditelné klíčky bazalky se objevily zhruba po pěti dnech, petržel byla o něco pomalejší – prorážela zhruba až po týdnu a půl. Ale jakmile se obě rostliny uchytily, byl růst doslova raketový. Po dvou týdnech už bazalka zaplnila svůj květináč natolik, že jsem začal s první sklizní. Listy byly masité, voňavé a chuťově nesrovnatelně intenzivnější než jakákoli bazalka z obchodu. LED systém, který podporuje produkci esenciálních olejů, v praxi funguje přesně tak, jak slibuje výrobce.

Petržel, která rostla o něco pomaleji, mě překvapila hlavně hustotou. Už po měsíci bylo jasné, že s touto bylinkou vystačím klidně na každodenní použití. A co je důležité – díky přesnému dávkování vody a stabilnímu světlu ani jedna z rostlin nejevila známky přelití nebo naopak vysušení. Celý systém fungoval stabilně a naprosto spolehlivě i bez mého zásahu.

Zásadní výhodou oproti konkurenčním systémům, jako je například Click and Grow, je jednoznačně výtěžnost. Z jednoho Lingotu jsem během měsíce sklidil víc, než jsem běžně zvládal spotřebovat. A to je rozdíl, který má reálný dopad na rozhodování při koupi – protože ve finále nechcete zařízení, které hezky vypadá, ale takové, které skutečně produkuje. Se sklízením jsem se navíc vůbec „nemazal“. Bylinky jsem vždy ostříhal zhruba třetinu jejich výšky od země s tím, že ty začaly velmi rychle opět obrážet. V době psaní recenze mám za sebou už tři celkové sklizně (spolu s pár menšími, kdy jsem potřeboval jen pár lístků pro dochucení) a nezdá se, že bychom se sklizní končili.

Navíc oceňuji, že celý systém je tichý. Žádné bzučení, žádné hučení čerpadla, nic, co by rušilo běžný chod domácnosti. Květináč se tiše stará o své rostlinky a vy jen sklízíte výsledky. A to doslova. Jedná se zkrátka o ten typ gadgetu, o kterém vůbec nemusíte vědět, ale je super jej mít doma.

Resumé

Véritable Exky Smart je víc než jen chytrý květináč. Je to elegantní, promyšlený systém, který kombinuje francouzský design s vysokou funkčností a BIO kvalitou. Automatické zavlažování, adaptivní LED osvětlení a vysoká výtěžnost z něj dělají špičku mezi domácími pěstitelskými systémy. A co je důležité – to všechno zvládá bez potřeby vašeho neustálého dohledu nebo technického know-how.

Pro mě osobně znamenal Exky Smart konec experimentů se supermarketovými bylinkami, ke kterým se chtě nechtě člověk přes zimu kvůli zamrzlé zahradě musí uchýlit, a začátek nové éry, kdy mám čerstvou bazalku i petržel vždy po ruce. Pokud tedy hledáte řešení, které nejen dobře vypadá, ale hlavně funguje, a pokud chcete ze semínka dostat maximum chuti, vůně i výnosu, pak s tímto systémem chybu rozhodně neuděláte.

Véritable má navíc i to, co mnohým konkurentům chybí – dlouhodobou udržitelnost, BIO standardy a důslednou kontrolu kvality výroby v Evropě. Není to levný gadget na jednu sezónu, ale dlouhodobý partner pro každého, kdo to s čerstvými bylinkami myslí vážně. A nejen s bylinkami. K dispozici jsou totiž třeba i sazenice mini rajčet, jahod, macešek, ale i prázdné hliněné „baly“ pro vaše vlastní semínka.

