Meta vydala novou aplikaci, v ČR je ale zatím (takřka) k ničemu

Mark Zuckerberg má ve svém impériu mobilních aplikací další kousek. Jeho Meta totiž před pár hodinami oficiálně odhalila svou „novou“ aplikaci Meta AI coby její první samostatnou AI aplikaci, která by měla sloužit jako jakési centrum její umělé inteligence. Bohužel, v České republice je zatím stejně jako její AI funkce v Messengeru a dalších službách k ničemu.

Je tomu jen pár týdnu, co Meta uvolnila svůj AI systém s příznačným názvem Meta AI do Messengeru a svých dalších služeb poté, co dostala od Evropské unie zelenou. Háček je však jednak v tom, že oproti americké verzi je evropská Meta AI jednak výrazně omezená z hlediska funkčnosti a jednak si zatím nerozumí s češtinou. Tedy, alespoň se tak tváří, jelikož když ji zadáte český textový příkaz, v reálném čase odpovídá česky, ale nakonec přehodí hlášku na to, že češtinu nepodporuje a je konec zábavy. Využitelnost je tedy docela malá.

Meta však dokázala laťku nevyužitelnosti posunout ještě o kousek dál. Nová aplikace Meta AI, která je předělávkou dosavadní aplikace Meta View sloužící pro správu chytrých brýlí Meta Ray-Ban, totiž nenabízí doslova žádnou AI funkci, která by šla využít. V USA se sice funguje aplikace vyloženě jako chatbot, v Čechách je ale zatím zcela k ničemu – tedy nevlastníte-li právě brýle Meta Ray-Ban. Ty totiž i nadále přes tuto aplikaci spravujete a to naprosto ve stejném formátu jako tomu bylo doposud u Meta View. S trochou nadsázky se tak dá říci, že do App Store dorazila další zbytečnost.