Apple čelí hrozbě prázdných regálů. Jeho klíčový dodavatel varuje, že dopady cel mohou být drtivé

Napětí mezi USA a Čínou se přelévá i do světa technologií. Jeden z klíčových dodavatelů Applu, společnost Pegatron, například nyní varuje, že pokud se situace kolem nových cel nezmění, americké obchody by mohly být do dvou měsíců poloprázdné. A to se může týkat i Apple produktů.

Podle Pegatronu se aktuální nejistota ohledně cla zavedených administrativou Donalda Trumpa dostává do fáze, kdy není možné nějak ve větší míře plánovat. Zatímco první vlna tarifů začínala na 10 %, během krátké doby stoupla až na 145 %. I když byla spotřební elektronika částečně vyjmuta, šlo jen o dočasné opatření, a firmy jako Apple tak čelí situaci, kdy není jasné, co bude platit zítra.

Pegatron, který montuje mimo jiné MacBooky, iPady i Apple Watch, tvrdí, že narychlo zvyšovat zásoby v USA by znamenalo ještě větší chaos, než sám dopad cel. Výsledkem je strategie „počkejme a uvidíme“, která ale může vést k tomu, že regály v amerických obchodech zůstanou prázdné.

K celé situaci se vyjádřil i přímo šéf Pegatronu T.H. Tung, který v rozhovoru pro Reuters uvedl, že celá zápletka může připomínat „třetí svět, kde lidé chodí do obchodů a nic nenajdou“. A i když firma zatím nemění dlouhodobé výrobní plány, apeluje na to, že současný stav ohrožuje plynulost dodávek i celé odvětví. Zda Bílý dům nakonec ustoupí tlaku a cly udělá tlustou čáru, se teprve ukáže. Pro Apple a jeho zákazníky je ale sázka na čas stále riskantnější.