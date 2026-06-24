Jaké produkt a proč Apple zdraží?

Tim Cook před pár týdny řekl, že zdražování některých produktů Applu je kvůli prudkému růstu cen pamětí a úložišť prakticky nevyhnutelné. Důvodem není jen inflace nebo dražší výroba, ale hlavně umělá inteligence. Spousta běžných uživatelů netuší, co tím vlastně Tim Cook myslí, když říká, že za zdražováním stojí AI. Datová centra pro AI dnes spotřebovávají obrovské množství paměťových čipů. Firmy budující infrastrukturu pro umělou inteligenci skupují DRAM, NAND i další paměťové komponenty ve velkém, což omezuje dostupnost těchto čipů pro výrobce spotřební elektroniky. Apple je sice jednou z nejsilnějších firem světa a u dodavatelů má obrovskou vyjednávací sílu, jenže ani to v současné situaci nemusí stačit.
Problém je jednoduchý. Čipy, které ještě nedávno směřovaly hlavně do telefonů, notebooků, tabletů nebo SSD disků, jsou dnes stále častěji rezervované pro servery a AI infrastrukturu. Výrobci pamětí přirozeně dávají přednost segmentu, kde mohou dosahovat vyšších marží. A tím jsou právě datová centra, nikoli běžná spotřební elektronika. Výsledkem je tlak na ceny v celém odvětví. Paměti a úložiště přitom nejsou u Applu žádný okrajový detail. iPhone, iPad i Mac jsou na nich přímo závislé. A s tím, jak Apple do svých zařízení přidává více funkcí spojených s umělou inteligencí, roste i potřeba vyšší RAM a rychlejšího úložiště.
Nejdražší iPhone mohou zdražit nejvíc
Podle analytiků by se tlak mohl nejvýrazněji projevit u prémiových modelů. U budoucích iPhonů Pro se mluví dokonce o možném navýšení ceny až o stovky dolarů, v některých odhadech přibližně o 270 dolarů. Neznamená to automaticky, že přesně o tolik zdraží každý iPhone, ale ukazuje to rozsah problému, kterému Apple čelí. Apple se tradičně snaží růst nákladů tlumit vlastní marží, dlouhodobými smlouvami a obrovským objemem objednávek. Jenže pokud se paměťový trh dostane pod dlouhodobý tlak kvůli AI, firma bude mít jen tři možnosti: snížit marže, omezit výbavu, nebo část nákladů přenést na zákazníky. A právě třetí varianta začíná vypadat stále pravděpodobněji.
U Maců je problém ještě citelnější, protože vyšší konfigurace RAM a úložiště jsou u Applu dlouhodobě velmi drahé. Pokud zdražují samotné paměťové čipy, může se to projevit nejen u základních cen, ale i u příplatků za vyšší konfigurace. Právě tam má Apple velký prostor promítnout vyšší náklady bez toho, aby na první pohled měnil cenu základního modelu. Pro zákazníky to může znamenat nepříjemnou změnu. Základní model sice může zůstat cenově podobný, ale verze, kterou si lidé skutečně chtějí koupit – tedy s větší pamětí a větším úložištěm – může být výrazně dražší než dnes.
Pokud bude poptávka po AI hardwaru dál růst, nelze čekat rychlý návrat k levnějším pamětem. Výrobní kapacity se sice dají navyšovat, ale nejde to ze dne na den. Stavba továren, úprava výrobních linek a uzavírání nových dodavatelských kontraktů trvá roky. Apple tak může stát před novou realitou. Éra, kdy dokázal velkou část nákladových výkyvů schovat do vlastní marže, se u pamětí a úložišť možná blíží ke konci. A pokud se tato predikce naplní, další generace iPhonů a Maců mohou být dražší ne proto, že Apple chce, ale protože mu globální AI závod prakticky nedává jinou možnost.