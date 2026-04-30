iPhone může kvůli AI výrazně zdražit

Vypadá to, že iPhone čeká v následujících letech poměrně zásadní změna, která se na první pohled nemusí zdát tak „sexy“ jako nové fotoaparáty nebo design. Ve skutečnosti ale může mít mnohem větší dopad. Řeč je o pamětech, jejichž cena má podle nové analýzy dramaticky růst.
Podle informací JPMorgan, na které odkazuje Financial Times, by mohly paměťové čipy tvořit už v roce 2027 klidně až 45 % nákladů na výrobu iPhonu. Pro srovnání, dnes se pohybují zhruba kolem deseti procent. Jinými slovy, něco, co bylo dlouhodobě spíš „vedlejší položkou“, se má stát jedním z hlavních nákladových faktorů.
Důvod je přitom poměrně jasný – mělá inteligence. Firmy jako Nvidia nebo velcí cloudoví hráči dnes masivně investují do datových center, která potřebují obrovské množství výkonných pamětí. A protože jejich rozpočty jsou prakticky bez dna, začínají výrobce přeplácet a rezervovat si kapacity dlouho dopředu.
Do hry tak vstupují jména jako Samsung, SK Hynix nebo Micron, které najednou nestíhají pokrývat poptávku. A Apple, který byl roky jedním z největších zákazníků, se dostává do situace, kdy už neurčuje podmínky, ale musí o dodávky soupeřit. A to je poměrně zásadní obrat.
Dopad na iPhony může přijít dřív, než čekáme
Tlak na ceny pamětí už se údajně začíná promítat i do plánování nových iPhonů. Mluví se například o tom, že iPhone 18 by mohl dorazit v rozdělené vlně. Dražší Pro modely by Apple uvedl klasicky na podzim, zatímco levnější varianty by si nechal až na jaro následujícího roku. Na první pohled zvláštní krok, ale v kontextu rostoucích nákladů to začíná dávat smysl. Apple si tím může lépe rozložit výrobu i dodávky komponent.
A tady se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu. Kdo tenhle nárůst cen vlastně odnese. Nový šéf Applu John Ternus, který má postupně převzít otěže po Tim Cook, bude stát před poměrně nepříjemným rozhodnutím. Buď Apple zdraží iPhony, nebo si ukousne ze svých marží. Analytici, jako například Wamsi Mohan z Bank of America, naznačují, že Apple by mohl jít spíš cestou udržení cen a boje o tržní podíl, zejména na trzích jako Indie nebo Čína, kde je konkurence extrémně silná.
Zatímco se dnes řeší hlavně AI funkce, fotoaparáty nebo design, v pozadí se odehrává mnohem důležitější souboj. Souboj o paměti. A pokud se současný trend nezmění, může to být právě tahle nenápadná komponenta, která v příštích letech ovlivní nejen cenu iPhonů, ale i to, jak a kdy je Apple bude uvádět na trh.