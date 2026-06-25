LEGO míří znovu do vesmíru. Na internet unikl první pohled na Hubbleův teleskop a vypadá fantasticky

LEGO zjevně ještě neřeklo ve vesmírné tematice poslední slovo. Internetem totiž začaly kolovat první snímky dosud nepředstavené stavebnice LEGO Icons 11382 Hubble Telescope, která má vzdát hold jednomu z nejvýznamnějších vědeckých přístrojů moderní historie. Pokud se úniky potvrdí, fanoušci vesmíru i dospělí stavitelé se mají rozhodně na co těšit.
1552 dílků a premiéra už za pár týdnů
Podle uniklých informací ponese novinka označení 11382 a nabídne celkem 1552 dílků. Zařadí se tak mezi větší modely z řady LEGO Icons určené především dospělým fanouškům. Cena má být stanovena na 129,99 eura a pokud vše půjde podle aktuálních plánů, do prodeje zamíří už 1. srpna 2026. První uniklé fotografie naznačují, že LEGO se tentokrát zaměřilo na co nejvěrnější zpracování samotného teleskopu. Chybět nemají charakteristické solární panely, detailně ztvárněné tělo observatoře ani elegantní černý výstavní podstavec s informační cedulkou, který je pro většinu dospělých LEGO Icons modelů typický. Podle dostupných informací by model měl nabídnout také několik pohyblivých částí a otevíracích panelů.
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Další pocta legendárnímu projektu NASA
Hubbleův vesmírný teleskop odstartoval na oběžnou dráhu Země v roce 1990 a dodnes patří mezi nejdůležitější astronomické observatoře všech dob. Právě díky němu lidstvo získalo jedny z nejslavnějších fotografií vesmíru a astronomové učinili řadu zásadních objevů. Není proto překvapením, že si jej LEGO vybralo jako další předlohu pro svou stále populárnější sérii vesmírných stavebnic.
Stejně jako u ostatních podobných úniků je ale potřeba brát všechny informace s rezervou. LEGO zatím stavebnici oficiálně nepředstavilo, a tak se mohou finální podoba, cena i některé detaily ještě změnit. Pokud se však dosavadní informace potvrdí, čeká fanoušky vesmíru další velmi atraktivní výstavní model, který skvěle doplní například dříve vydaný raketoplán Discovery nebo systém Artemis.