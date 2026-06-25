Černé scénáře se možná nenaplní. iPhone 18 Pro má zdražit jen nepatrně

Nedávné prohlášení generálního ředitele Applu Tima Cooka o tom, že „zvyšování cen je nevyhnutelné“, vyvolalo mezi fanoušky značky i odbornou veřejností pochopitelné obavy. Nejnovější zpráva od renomovaných analytiků však přináší potenciálním kupcům chystaného iPhonu 18 Pro naději, že situace nakonec nebude pro naše peněženky zdaleka tak horká, jak se na první pohled mohlo zdát.
Od klidu k panice
Otázka cenotvorby nových iPhonů je každoročně obrovským tématem nejen pro samotné spotřebitele, ale i pro experty z Wall Street, kteří se snaží ceny odhadnout s velkým předstihem. Až donedávna panoval na trhu relativní klid a analytici vesměs očekávali, že ceny iPhonu 18 Pro se od loňského modelu 17 Pro nebudou příliš lišit. Například Ming-Chi Kuo předpokládal, že základní model si svou cenu udrží a k úpravám ceníků dojde pouze u variant s vyšší kapacitou úložiště.
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Změna přišla minulý týden, kdy Tim Cook udělal poměrně neobvyklý krok a v rozhovoru pro deník The Wall Street Journal otevřeně přiznal, že vlna zdražování se nevyhne ani u Applu. Zmínil obrovský nárůst nákladů, který už společnost nedokáže dále absorbovat a chránit před ním své zákazníky. Tento výrok vedl redaktory WSJ k hrozivému odhadu, že by na základě růstu cen pamětí RAM, úložišť a kamerových komponentů mohla startovací cena iPhonu 18 Pro vyskočit ze současných 1 099 dolarů na extrémních 1 399 dolarů a výše.
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Chytře rozehraná psychologická hra?
Zcela nový a mnohem optimističtější pohled na věc nyní přináší čerstvá zpráva analytiků ze společnosti J.P. Morgan. Podle jejich nejnovějších odhadů by se případné zdražení u prémiové řady iPhone 18 Pro mělo pohybovat v mnohem snesitelnějším rozmezí 50 až 100 dolarů. Pokud se tato mírnější předpověď potvrdí, půjde o nesrovnatelně lepší zprávu, než jakou mnozí po Cookově varování čekali.
V kontextu těchto nových informací se nabízí velmi zajímavá myšlenka. Nedávná pesimistická slova lodivoda Applu mohla být ve skutečnosti jen velmi chytrou komunikační strategií. V byznysu se tomuto postupu často říká „under-promise and over-deliver“ Tedy záměrné nastavení velmi nízkých očekávání, která jsou následně pozitivně překonána. Apple tímto způsobem může docílit toho, že i přes reálný nárůst ceny jej zákazníci nakonec přijmou s obrovskou úlevou jako v podstatě dobrou zprávu, protože je firma předtím psychologicky připravila na mnohem katastrofálnější scénář.