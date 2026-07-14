Apple ruší čipy M6 Pro a M6 Max. Kvůli umělé inteligenci urychlí příchod zcela nové generace M7

Podle Marka Gurmana z Bloombergu se sice od Applu dočkáme klasického základního čipu M6, ale společnost podle všeho neplánuje uvést na trh jeho výkonnější varianty M6 Pro a M6 Max. Ve svém pravidelném zpravodaji Power On Gurman uvedl, že hlavním důvodem tohoto nečekaného přerušení zavedené tradice je umělá inteligence. Z toho důvodu pochopitelně nedorazí ani nejvyšší varianta M6 Ultra.
AI mění pravidla hry i harmonogram
„Apple plánoval pro rodinu čipů M7 zásadní vylepšení neuronového zpracování a nakonec dospěl k závěru, že tato vylepšení jsou natolik důležitá, že ospravedlňují urychlení nástupu další generace namísto pouhého dokončení řady M6,“ vysvětlil Gurman rozhodnutí Applu. Umělá inteligence už podle jeho slov dávno není jen další doplňkovou funkcí, kterou by měly jablečné čipy podporovat, ale stala se hlavním faktorem, který přímo utváří způsob navrhování produktů a určuje termíny jejich uvedení na trh.
Obzvláště velká očekávání panují kolem budoucího čipu M7 Ultra. Ten má podle Gurmana přinést dramatické navýšení výkonu pro umělou inteligenci a od roku 2029 by dokonce mohl pohánět samotné servery pro Apple Intelligence.
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Co nás čeká v nejbližší době
Navzdory těmto škrtům se ještě v průběhu letošního roku dočkáme nového 14palcového MacBooku Pro osazeného základním čipem M6. Co se týče současné generace, modely s čipy M5 Pro a M5 Max byly uvedeny na trh letos v březnu a Gurman stále pevně očekává, že se ještě do konce tohoto roku představí i čip M5 Ultra, který bude v Mac Studiu.
Pro lepší orientaci v budoucích plánech Applu přinášíme očekávaný harmonogram vydávání čipů:
- Čip M5: říjen 2025
- Čipy M5 Pro a M5 Max: březen 2026
- Čip M5 Ultra: konec roku 2026
- Základní čip M6: konec roku 2026
- Základní čip M7: první polovina roku 2027
- Čipy M7 Pro a M7 Max: druhá polovina roku 2027
- Čip M7 Ultra: rok 2028