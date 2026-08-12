Překvapivý krok Apple: Výkonnější čipy M6 vůbec nevyjdou, přednost dostane umělá inteligence v generaci M7

Podle nejnovějších zpráv od agentury Bloomberg se Apple chystá k velmi netradičnímu kroku. Plánuje totiž zcela přeskočit vývoj a vydání vylepšených čipů M6 Pro, M6 Max a M6 Ultra. Z chystané šesté generace jablečného křemíku tak světlo světa spatří pouze základní čip M6. Důvodem tohoto nečekaného rozhodnutí je maximální urychlení vývoje revoluční generace M7.
Podzimní zmatek v MacBoocích
Tato strategická změna se výrazně promítne už do letošní podzimní nabídky počítačů Mac. Ačkoliv se dočkáme zbrusu nových, designově přepracovaných MacBooků Pro, paradoxně je nebudou pohánět čipy generace M6. Podle dostupných informací budou tyto stroje osazeny staršími procesory M5 Pro a M5 Max.
Základní čip M6 se na podzim přece jen ukáže, ale Apple jej osadí pouze do základního modelu MacBooku Pro, který si navíc zachová svůj současný, tedy starší design.
Proč Apple tak spěchá s řadou M7?
Hlavním hnacím motorem pro takto rázné urychlení plánů je umělá inteligence. Zatímco první Macy s čipy M7 by se za normálních okolností ukázaly nejdříve na podzim 2027, Apple jejich premiéru posouvá už na jaro téhož roku. Známý analytik Mark Gurman tento krok detailně vysvětluje:
„Důvodem pro porušení tradice je umělá inteligence. Apple plánoval masivní vylepšení neurálního procesoru pro rodinu čipů M7 a nakonec usoudil, že tato vylepšení jsou natolik zásadní, že ospravedlňují urychlení další generace na úkor dokončení řady M6. Tyto změny se naplno projeví u čipu M7 Ultra, který má dramaticky zvýšit výkon umělé inteligence a přiblížit se třídě dedikovaných AI akcelerátorů, jako je například Blackwell od společnosti Nvidia.“
Apple má už nyní značnou výhodu při běhu jazykových modelů přímo na zařízení, a to především díky své architektuře sjednocené paměti. Velké množství sdílené paměti VRAM poskytuje obrovský náskok před tradičními grafickými kartami. S generací M7 chce ale kalifornský gigant tento náskok ještě zvýraznit masivním posílením takzvaného Neural Enginu.
Konec stejných neurálních jader
Historicky Apple vybavoval všechny své čipy, samozřejmě s výjimkou extrémní varianty Ultra, naprosto stejným 16jádrovým neurálním procesorem. Ať už jste si pořídili základní verzi, Pro nebo Max, výkon pro umělou inteligenci byl napříč celou nabídkou totožný. Očekává se ovšem, že u řady M7 se tento zavedený standard radikálně změní a počet jader neurálního procesoru poroste přímo úměrně s velikostí a třídou samotného čipu. Čím výkonnější procesor zákazník zvolí, tím lepší AI schopnosti získá.
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Kdy dorazí a co vlastně nabídnou?
Prvním zástupcem sedmé generace by se měl stát přepracovaný základní 14palcový MacBook Pro s čipem M7, jehož uvedení se očekává počátkem roku 2027. Později v průběhu téhož roku by pak měly následovat výkonnější modely s procesory M7 Pro a M7 Max, které budou určené pro špičkové 14palcové a 16palcové MacBooky Pro.
Naprostým vrcholem celé nabídky se následně stane zmiňovaný gigant M7 Ultra. Podle kuloárních informací by měl tento extrémně výkonný čip podporovat až 1,5 TB operační paměti, čímž by hravě dorovnal dosavadní maximum legendárního stolního Macu Pro z roku 2019. Vše tedy nasvědčuje tomu, že rodina čipů M7 přinese obrovský a dlouho nevídaný mezigenerační skok napříč celým portfoliem.