Apple chystá přelomové čipy M6 a M7, vlastní AI servery a nové čipy pro brýle a sluchátka

Apple opět potvrzuje, že má s vývojem vlastních čipů velké plány a to nejen pro počítače Mac. Podle informací z agentury Bloomberg se tým Applu zaměřený na vývoj čipů Apple Silicon intenzivně věnuje vývoji nové generace procesorů, které nejenže posunou výkon MacBooků a dalších zařízení, ale také umožní běh pokročilých funkcí umělé inteligence v rámci nově představené platformy Apple Intelligence.

Čipy s interním označením Komodo, které pravděpodobně ponesou označení M6, budou následníky letošních čipů M5. Následně by měly dorazit čipy s označením Borneo, tedy očekávané M7. Apple ale zároveň připravuje i výkonnější variantu čipu s kódovým označením Sotra, která bude určeny pro ještě výkonější zařízení, tedy s největší pravděpodobností pro Mac Pro.

Velkým překvapením je však další směr vývoje. Apple totiž poprvé pracuje na čipech navržených speciálně pro datová centra a servery zpracovávající požadavky AI. Tyto servery mají být srdcem systému Apple Intelligence a poskytnout výpočetní výkon pro zpracování komplexních dotazů od uživatelů v rámci Siri dalších systémových funkcí.

Tyto serverové čipy vznikají v rámci projektu s interním označením Baltra a jejich dokončení se očekává do konce roku 2027. Podle dostupných informací Apple vyvíjí více variant těchto čipů, a to s dvojnásobným, čtyřnásobným a až osminásobným počtem CPU a GPU jader ve srovnání s dnešním M3 Ultra. Výkonově tedy půjde o monstra, která mají ambici konkurovat výpočetním centrům Googlu, Microsoftu nebo Amazonu.

Vývoj čipů se ale netýká jen Maců a serverů. Apple připravuje také specializované čipy pro budoucí generace nositelné elektroniky. Mělo by jít o Apple Watch s kamerou nebo zcela nové chytré brýle, které by mohly konkurovat Ray-Ban Meta. Tyto produkty, stejně jako nové čipy pro AirPods, jsou podle Bloombergu plánovány na rok 2027 a jejich cílem je přinést do každodenního života pokročilé funkce rozšířené reality a AI.

Apple zřetelně ukazuje, že jeho vize umělé inteligence není jen o softwaru, ale také o kontrole nad veškerým výpočetním výkonem, od zařízení až po datová centra. Vývoj vlastních čipů pro AI servery je nejen logickým krokem v rámci uzavřeného ekosystému, ale také strategickým tahem proti závislosti na konkurenčních cloudových infrastrukturách. Pokud se Applu podaří naplnit své ambice, může se do několika let stát významným hráčem nejen v oblasti osobní elektroniky, ale i v oblasti AI infrastruktury a edge computingu. Rok 2027 tak může být pro Apple zlomový.