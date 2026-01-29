První Macy či iPady s čipem M6 dorazí dřív, než si myslíte!

První zařízení s čipem Apple M5 se dostala na trh teprve před třemi měsíci, přesto se už začínají objevovat spekulace o další generaci. Podle nejnovějšího vydání newsletteru Power On od Marka Gurmana z Bloombergu by se totiž čip M6 mohl objevit překvapivě brzy. Gurman ve svém přehledu plánů Applu pro nadcházející období naznačuje, že M6 nemusí čekat na tradiční dlouhý cyklus. Přestože podle něj nejde nutně o čip určený pro nejbližší generaci MacBooků, mluví o jeho příchodu „v brzké době“. Tedy alespoň v některých konfiguracích. Připomíná také, že mezi čipy M3 a M4 byla pouze zhruba pětiměsíční pauza, což ukazuje, že Apple je schopen tempo vývoje výrazně zrychlit.
Fotogalerie
Příchod M4 byl ostatně sám o sobě překvapením. Nejen kvůli krátkému odstupu od předchozí generace, ale i proto, že se poprvé objevil v iPadu Pro a nikoli v Macu. Pokud by se podobný scénář opakoval, není vyloučeno, že i M6 se prvně ukáže v netradičním zařízení. Spekulace v poslední době navíc naznačují, že kompletně přepracovaný MacBook Pro s OLED dotykovým displejem a čipem M6 by mohl být odhalen dříve, než se původně čekalo. A to už koncem letošního roku Zatím se tedy neví, jaké zařízení bude prvně osazeno čipem M6. Pokud se však Gurmanovy informace potvrdí, Apple by mohl s M6 přijít už během následujících měsíců.