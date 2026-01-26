Rok 2026 ve světě Maců: Apple chystá nový MacBook Pro, levný Mac i Studio Display

Rok 2026 bude pro Apple a jeho řadu Maců klíčový. Čeká nás nejen drobný refresh aktuálních modelů, ale i zásadní novinky – od nového MacBooku Pro přes cenově dostupný MacBook až po druhou generaci Studio Display. Podívejme se na to, co Apple chystá pro nadcházející měsíce.
První polovina roku 2026
Začátek roku bude ve znamení refreshů stávajících Maců. Apple plánuje nové verze MacBooku Pro a MacBooku Air s čipy M5 Pro, M5 Max a novým síťovým čipem N1. Designově zůstane vše při starém, velké změny přijdou až koncem roku.
Vedle nich se představí i nová generace Mac Studia. Ta by měla obsahovat M5 Max a pravděpodobně i M5 Ultra, což by zajistilo obrovský výkon pro profesionály. Uživatelé Apple monitorů se mohou těšit i na nový Studio Display 2 – první nový Apple displej po více než 4 letech. Má nabídnout HDR, 120Hz ProMotion a čip A19.
Druhá polovina roku 2026
V druhé části roku dorazí nová verze Mac mini. Zatím není jasné, zda půjde o verzi s M5, nebo se Apple vytasí s novým čipem M6 dříve, než se čekalo. Ten by mohl debutovat právě zde.
O něco později se chystá zásadní krok – cenově dostupný MacBook. Bude mít čip A18 Pro, 13″ LCD displej a nové barvy jako růžová nebo žlutá. Cenově by měl začínat kolem 699 USD (u nás kolem 20 000 Kč), tedy výrazně pod MacBookem Air.
Fotogalerie
Zlatým hřebem bude redesignovaný MacBook Pro na konci roku. Očekává se OLED displej, tenčí tělo, podpora dotyku a možná i mobilní připojení. Půjde o první velkou změnu designu od roku 2021.
Apple tak jasně ukazuje, že rok 2026 bude v jeho Mac portfoliu patřit k nejbohatším za poslední roky. Uživatelé všech kategorií – od profíků až po běžné spotřebitele – si přijdou na své.