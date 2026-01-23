Jeff Bezos: Váš příští počítat už nebude počítač, ale cloud!

Jeff Bezos se znovu pustil do předpovídání budoucnosti a tentokrát se trefil přímo do světa osobních počítačů. Zakladatel Amazonu totiž v rozhovoru pro The New York Times naznačil, že éra klasických PC, jak je známe dnes, nemusí mít dlouhého trvání. Podle Bezose totiž dává stále menší smysl, aby měl každý uživatel vlastní výpočetní výkon doma, když jej lze jednoduše „nakupovat ze sítě“.
Bezos své tvrzení ilustroval na historickém příměru s elektřinou. Připomněl dobu, kdy si hotely nebo továrny musely stavět vlastní generátory, protože žádná elektrická síť neexistovala. Jakmile ale vznikla centrální infrastruktura, individuální výroba elektřiny přestala dávat smysl. Podle Bezose se dnes ve stejné fázi nachází výpočetní technika. Každý má vlastní počítač, vlastní výkon, vlastní hardware, ale „tohle podle něj nevydrží“.
Doslova uvedl, že výpočetní výkon se bude v budoucnu kupovat podobně jako elektřina, tedy jako služba. A právě Amazon Web Services mají být onou „výpočetní sítí“, ze které si firmy i běžní uživatelé budou výkon pronajímat podle potřeby. Bezos tak nepřímo naznačil svět, kde vlastní počítač nebude nutností, ale spíš volbou.
Jeho slova přichází v době, kdy celý technologický sektor řeší rostoucí tlak na hardware kvůli umělé inteligenci. Výrobci pamětí i úložišť otevřeně přiznávají, že kapacity směřují primárně do AI datacenter, což vede ke zdražování komponent pro běžné počítače. Právě tato situace podle řady analytiků nahrává myšlence cloudového výpočetního výkonu na úkor lokálního hardwaru.
Podobný posun je ostatně vidět už dnes. Cloudové hraní, vzdálené pracovní plochy nebo provoz náročných aplikací na serverech nejsou žádnou novinkou. Bezos ale naznačuje, že by se tento model mohl stát hlavním proudem, nikoli jen doplňkem pro specifické scénáře.
Zda se jeho vize skutečně naplní, ukáže až čas. Jisté ale je, že pokud budou ceny hardwaru dál růst a AI bude dál vysávat výrobní kapacity, může se pronájem výkonu z cloudu stát pro mnoho lidí i firem lákavou alternativou. A Amazon se zjevně chce postarat o to, aby u toho byl jako první.