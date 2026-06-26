Zásadní zvrat v Apple Silicon. Apple ruší čipy M6 Pro a Max, vývoj směřuje k AI monstrům řady M7

Apple se odhodlal k nečekanému a radikálnímu kroku v rámci harmonogramu své vlastní rodiny procesorů. Podle nejnovějších informací agentury Bloomberg mění jablečný gigant časovou osu vydávání nových procesorů s cílem co nejrychleji uvést na trh čipy, které jsou od základu navrženy pro extrémní zatížení spojené s umělou inteligencí.
Konec zavedených tradic: M6 Pro a Max nebudou
Apple plánuje uvést základní čip M6 pro vstupní modely Maců ještě koncem letošního roku. Současně však kompletně zrušil plány na vývoj výkonnějších variant M6 Pro a M6 Max. Od představení úplně první generace vlastních procesorů přitom platilo nepsané pravidlo, že každá řada nabízí minimálně tři základní varianty (základní, Pro a Max). Generace M6 tak bude historicky první, která toto pravidlo poruší.
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Místo toho se Apple rozhodl urychlit vývoj a přesunout své pokročilejší technologie rovnou do chystané řady M7, jejíž první zástupci dorazí v první polovině roku 2027. Důvodem tohoto spěchu je fakt, že architektura M7 v sobě integruje zcela nové technologie pro lokální zpracování AI přímo na zařízení a software náročný na grafický výkon.
Podle uniklé roadmapy vypadá nový harmonogram následovně:
M5 Ultra – konec roku 2026
M6 – konec roku 2026
M7 – první polovina roku 2027
M7 Pro a M7 Max – konec roku 2027
M7 Ultra – rok 2028
Co přinese základní M6 a brutální M5 Ultra?
Základní procesor M6 by se mohl ještě letos objevit v novém základním MacBooku Pro, Macu mini, iMacu a také v budoucích modelech iPadu Pro a iPadu Air. Očekává se, že přinese propustnost paměti kolem 200 GB/s (oproti 153 GB/s u čipu M5) pro výrazně rychlejší střih videa a zpracování AI. Bloomberg navíc dodává, že M6 nabídne vylepšenou architekturu paměti, upgradovaný Neural Engine, vyšší výkon všech procesorových jader a kompletně přepracované GPU s až 12 jádry. Spekuluje se také, že půjde o vůbec první čip postavený na pokročilém 2nanometrovém výrobním procesu.
Pro náročné profesionály má Apple ještě letos v rukávu jedno překvapení. A sice Mac Studio s procesorem M5 Ultra. Tato bestie nabídne přibližně 36 CPU jader, 80 GPU jader a bude možné ji nakonfigurovat s až 768 GB paměti. Budoucí verze Macu Studio pak přeskočí generaci M6 a v roce 2027 dostanou rovnou čipy M7 Max a M7 Ultra.
Tento ambiciózní posun v hardwarové strategii má však i své oběti. Podle dřívějších spekulací Apple pracoval na high-endovém modelu „MacBook Ultra“ s dotykovým OLED displejem, který měl dorazit koncem roku 2026. Vzhledem k odkladu premiéry čipů M7 Pro a Max na konec roku 2027 je však příchod takového stroje v blízké době vysoce nepravděpodobný. Zprávy o novém směřování procesorů navíc přicházejí těsně poté, co Apple celosvětově a velmi drasticky zvýšil ceny napříč všemi svými Macy a iPady.