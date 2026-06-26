Apple TV čekají velké věci. Eddy Cue slibuje více filmů, seriálů i další ambiciózní projekty

Apple v posledních letech dokázal, že to se světem filmů a seriálů myslí opravdu vážně. Z původně nenápadného streamovacího projektu se postupně stal hráč, který sbírá prestižní ocenění, natáčí velkorozpočtové filmy a láká na stále silnější portfolio vlastního obsahu. A zdá se, že to byl teprve začátek.
Šéf služeb Applu Eddy Cue totiž během festivalu Cannes Lions naznačil, že fanoušci Apple TV mají do budoucna rozhodně důvod k optimismu. Podle jeho slov chce Apple nabízet „lepší a více“ zábavy než doposud a v oblasti filmů i seriálů rozhodně nehodlá ubrat plyn.
Apple nehodlá zpomalovat
Cue převzal na festivalu ocenění Osobnost roku v oblasti zábavy a při té příležitosti se rozpovídal o budoucnosti celé platformy. Apple podle něj plánuje pokračovat v investicích do původní tvorby jak pro streamovací službu Apple TV, tak pro klasická kina. Právě propojení obou světů považuje vedení společnosti za důležitou součást strategie.
Důkazem, že se Applu tato cesta vyplácí, jsou úspěchy posledních let. Za zmínku stojí například oscarový snímek CODA, populární seriál Ted Lasso nebo letošní hit F1, který se podle dostupných informací dočká pokračování. Zajímavé je i to, že Cue během svého vystoupení prohlásil, že Apple je v oblasti zábavy teprve na začátku. Doslova uvedl, že se máme těšit na další novinky, protože společnost „teprve začíná“.
Apple TV se mění v jednu z největších zbraní Applu
Zatímco ještě před několika lety mnoho lidí pochybovalo, zda může Apple konkurovat zavedeným gigantům typu Netflixu nebo Disney+, dnes už je situace úplně jiná. Apple si vybudoval silnou značku postavenou na kvalitní vlastní tvorbě a namísto kvantity sází především na exkluzivní obsah.
Pokud tedy patříte mezi předplatitele Apple TV, vypadá to, že vás v příštích měsících a letech čeká ještě podstatně více zajímavých premiér než doposud. A vzhledem k tomu, jak sebevědomě o budoucnosti služby mluví samotný Eddy Cue, je dost možné, že Apple pro svůj streamovací byznys opravdu nechystá jen drobné rozšíření nabídky, ale další velkou kapitolu své zábavní divize.