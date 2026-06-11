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Audiofilové oslavují. Apple po letech zrušil otravný zákaz a do Apple TV pustil to nejlepší, co má

Apple TV
J. Jiří Filip
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Když Apple na WWDC 2026 představoval tvOS 27, většina pozornosti se soustředila na rychlejší prostředí, vylepšené ovládání nebo nové funkce pro přístupnost. V zákulisí se však objevila jedna novinka, která udělala radost především milovníkům kvalitního zvuku. Apple totiž konečně přináší do Apple TV 4K podporu Hi-Res Lossless audia v rámci služby Apple Music.

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Na první pohled může jít o detail, kterého si běžný uživatel ani nevšimne. Ve světě kvalitního audia se však jedná o poměrně významný krok. Apple Music totiž už několik let nabízí skladby ve vysokém rozlišení až 24-bit/192 kHz, jenže Apple TV dosud uměla přehrávat pouze standardní Lossless kvalitu do 24-bit/48 kHz. Jinými slovy, část potenciálu hudební služby zůstávala na televizní platformě nevyužitá. S tvOS 27 se to mění. Pokud máte kompatibilní audio sestavu, například kvalitní AV receiver nebo externí reproduktory připojené k Apple TV 4K, budete moci poslouchat hudbu v nejvyšší kvalitě, kterou Apple Music nabízí. Apple mluví přímo o studiové kvalitě zvuku, tedy podobě, v jaké byla hudba původně nahrána a zpracována ve studiu.

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Zajímavé je, že právě absence Hi-Res Lossless patřila mezi dlouhodobě kritizované limity Apple TV. Mnoho uživatelů nechápalo, proč zařízení určené pro domácí zábavu nepodporuje stejnou úroveň kvality, jakou lze získat například pomocí externího DAC převodníku na iPhonu nebo Macu. Komunita audio nadšenců na tuto možnost upozorňovala už několik let.

Samozřejmě je potřeba dodat, že ne každý rozdíl uslyší. Většina běžných televizorů nebo základních reproduktorů potenciál Hi-Res Lossless stejně nevyužije. Pokud však máte kvalitní domácí kino nebo hi-fi sestavu, může být rozdíl oproti standardnímu streamování znatelný zejména u dobře nahraných skladeb. Novinka navíc dobře zapadá do širší strategie Applu. Firma v posledních letech výrazně investuje do hudebního ekosystému. Vedle prostorového zvuku Dolby Atmos, služby Apple Music Classical nebo funkcí Apple Music Sing nyní přichází další vylepšení zaměřené na náročnější posluchače. Apple TV se tak opět o něco více přibližuje roli plnohodnotného multimediálního centra domácnosti.

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Přestože se o Hi-Res Lossless během keynote téměř nemluvilo, právě tato novinka může být pro část uživatelů jedním z nejzajímavějších důvodů k instalaci tvOS 27. A pokud patříte mezi lidi, kteří si potrpí na kvalitní zvuk, dost možná jde o funkci, na kterou jste čekali déle než na většinu ostatních novinek letošního systému.

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