tvOS 27 ukončuje podporu pro dva modely Apple TV

Chystaná aktualizace tvOS 27, která byla odhalena na včerejší WWDC, definitivně ukončuje podporu pro dva modely jablečných televizí. Zařízení, která jsou sice kompatibilní s aktuálním tvOS 26, ale nový tvOS 27 na ně už nenainstalujete, jsou Apple TV HD z roku 2015 a Apple TV 4K první generace z roku 2017.
Kompatibilita podle oficiální dokumentace
Podle dokumentace společnosti Apple je nový systém tvOS 27 kompatibilní výhradně s Apple TV 4K druhé generace z roku 2021, Apple TV 4K třetí generace z roku 2022 a novějšími zařízeními. Pro srovnání, předchozí verze tvOS 26 plně podporovala všechny čtyři zmíněné modely od roku 2015 až do roku 2022.
Skryté novinky a dostupnost
Aktualizace tvOS 27 přináší přepracovanou aplikaci Podcasty, plynulejší spouštění aplikací i celkových animací, podporu pro větší text napříč celým rozhraním a další drobnosti. Jelikož Apple nevěnoval systému tvOS 27 během své hlavní prezentace na WWDC 2026 příliš mnoho pozornosti, stále se ještě zjišťuje, jaké další nové funkce a vylepšení tato aktualizace vlastně obsahuje.
První vývojářská beta verze systému tvOS 27 je již k dispozici. Veřejná beta verze bude následovat v průběhu července. Plnohodnotná aktualizace pak bude vydána velmi pravděpodobně v průběhu září.watchOS 27 překvapil. Apple vylepšil ovládání jednou rukou i výdrž baterie.