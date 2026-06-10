Apple konečně zjednodušuje ovládání Apple TV. Tuhle změnu na iPhonu ocení miliony lidí

Apple na WWDC 2026 ukázal desítky novinek pro iOS 27. Vedle nové Siri, vylepšení výkonu systému nebo změn v aplikacích však došlo i na jednu nenápadnou úpravu, která může ve výsledku potěšit více lidí než leckterá velká funkce. Týká se totiž Apple TV a způsobu, jakým ji ovládáme z iPhonu nebo iPadu.
Pokud Apple TV používáte pravidelně, pravděpodobně už jste zažili situaci, kdy se fyzický ovladač ztratil mezi polštáři, zůstal v jiné místnosti nebo se vám ho jednoduše nechtělo hledat. Právě proto mnoho uživatelů sahá po virtuálním ovladači integrovaném přímo v iPhonu. Ten funguje velmi dobře už řadu let, jeho dostupnost ale nebyla vždy úplně ideální.
Apple si zřejmě uvědomil, že právě tady má prostor pro zlepšení. V iOS 27 proto mění způsob, jakým se k Apple TV Remote dostanete. Nově se ovladač objeví přímo v přehrávači médií v Ovládacím centru. Ve chvíli, kdy sledujete obsah na Apple TV, tak už nemusíte lovit samostatnou ikonku mezi desítkami dalších ovládacích prvků. Ovladač bude dostupný přesně tam, kde jej dává největší smysl hledat.
Může to znít jako banalita, ale právě podobné detaily rozhodují o tom, zda je používání zařízení pohodlné nebo zbytečně komplikované. Apple TV se za poslední roky proměnila z jednoduchého přehrávače videa na centrum domácí zábavy. Mnoho uživatelů přes ni sleduje Netflix, Disney+, Apple TV+, YouTube, sportovní přenosy nebo poslouchá hudbu. A čím častěji zařízení používáte, tím více oceníte každé zjednodušení ovládání.
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Zajímavé je navíc načasování celé změny. Apple totiž podle zákulisních informací chystá na letošní podzim novou generaci Apple TV, která by měla dostat výrazně výkonnější hardware. Ve spojení s tvOS 27 se tak očekává větší důraz na hry, rychlejší prostředí a hlubší propojení s ostatními zařízeními v ekosystému Applu. Není proto překvapením, že se firma snaží vyladit i zdánlivé maličkosti, které uživatelé používají každý den.
Právě propojení zařízení je ostatně oblast, ve které Apple dlouhodobě exceluje. iPhone dnes dokáže fungovat jako dálkový ovladač, platební karta, klíč od auta, centrum chytré domácnosti nebo webkamera pro Mac. Ovládání Apple TV je jen další střípek do mozaiky, která má zajistit, aby vše fungovalo co nejplynuleji.
Možná tedy nejde o funkci, která by sama o sobě prodávala nové iPhony. Pokud však Apple TV používáte pravidelně, dost možná patří mezi změny, kterých si po instalaci iOS 27 všimnete jako jedněch z prvních. A co je možná ještě důležitější, je to přesně ten typ vylepšení, který vám bude dělat radost prakticky každý den.