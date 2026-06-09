Apple v iOS 27 zvětšuje widgety. Uvidíte mnohem více informací najednou

Apple sice na WWDC 2026 lákal především na novou Siri, Apple Intelligence a další velké novinky v iOS 27, ale součástí systému dorazila i řada menších vylepšení, která mohou ve výsledku potěšit neméně. Jedním z nich jsou zcela nové extra velké widgety pro domovskou obrazovku a zobrazení Dnes.
Dosud si mohli uživatelé vybírat mezi malými, středními a velkými widgety. Ty zabíraly prostor 2 × 2, 4 × 2 a 4 × 4 políček. S iOS 27 se však nabídka rozšiřuje o novou variantu s rozměrem 4 × 6 políček, která poskytne aplikacím výrazně více prostoru pro zobrazování informací. V praxi to znamená, že widgety budou schopny zobrazit více dat najednou bez nutnosti otevírat samotnou aplikaci. Větší prostor se může hodit například pro kalendáře, připomínky, počasí, burzovní kurzy nebo různé přehledové widgety využívající Apple Intelligence.
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Stejně jako u stávajících widgetů bude možné jejich velikost upravovat jednoduchým přetažením úchytu v pravém dolním rohu. Uživatelé tak budou moci existující widget zvětšit na nový formát nebo jej naopak zmenšit podle vlastních potřeb. V tuto chvíli podporuje nový extra velký formát pouze několik nativních widgetů od Applu. Dá se však očekávat, že s blížícím se vydáním iOS 27 začnou podporu postupně přidávat i vývojáři třetích stran.
Na první pohled jde možná o nenápadnou novinku, ve skutečnosti ale může mít na používání iPhonu větší dopad, než se zdá. Apple totiž už několik let postupně proměňuje widgety z jednoduchých informačních panelů v plnohodnotnou součást systému a právě větší zobrazovací plocha jim otevírá další možnosti.