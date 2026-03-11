Nový MacBook Air M5 dorazil do redakce! Jaký dojem na nás udělal?

Dnešní svátek fanoušků Applu by nemohl být úplný bez rozbalení a prvních dojmů z dalšího velmi zajímavého Macu. Tím je konkrétně nová generace MacBooku Air, která sice prošla jen relativně malým vnitřním upgradem, stojí však stejně jako v předešlých letech rozhodně za to. A to třeba i proto, že kromě nového čipu M5 zde Apple nasadil v základu interní úložiště 512GB, o čemž jsme si mohli ještě loni nechat jen snít. Ostatně, není tomu tak dávno, co jsme byli zvyklí na to, že základním úložištěm MacBooků Air je 128GB. Nechme však minulost minulostí a podívejme se na to, čím chce Apple udávat v nadcházejících měsících trendy na poli tenkých laptopů se skvělým výkonem a ještě lepší výdrží baterie. Přivítejte spolu s námi nový MacBook Air M5.
Jak jsem již psal výše, všechny upgrady nového MacBooku Air se odehrály pod kapotou. Pokud se vám tedy design předešlých čtyř generací líbil, pak vězte, že zde vedle nesáhnete – Air je totiž stejný už od generace M2. Mě dorazila na testy konkrétně 13″ základní varianta, přičemž zítra očekávám ještě dodání 15″ modelu. V obou případech půjde o midnight verze, tedy tmavě modré modely, které nahradily v nabídce Applu vesmírně šedou variantu. Za mě osobně se sice jedná o opravdu hezký odstín (sám jsem majitel této barevné varianty ve verzi M3), nicméně je možná trochu škoda, že po loňské blankytně modré Apple nepřišel s novou barvičkou i letos.
Při pohledu do technických specifikací se Air M5 oproti předešlým generacím posunul zejména v oblasti procesoru a propustnosti paměti, kdy zatímco loni byla propustnost na úrovni 120 GB/s, letos se dostáváme na 153 GB/s. Pokud vás pak zajímá, na čem jsme byli u M3 generace, se kterou budu nejvíc srovnávat vzhledem ke zkušenostem s ní, tam byla propustnost 100 GB/s. A musím říci, že i tohle „málo“ ve výsledku vlastně stačí k tomu, aby vás byl Air M5 schopen coby majitele starších modelů zaujmout.
Když jsem na něm totiž zkoušel v průběhu dnešního odpoledne pracovat, i v těch nejjednodušších úkonech byl oproti M3 plynulejší a svižnější. Nebavíme se sice o žádných gigantických skocích, ale na celkovém příjemnějším dojmu z práce se zrychlení podepíše docela dost. Aplikace se vám totiž spouští rychleji, totéž platí i o systémových oknech, potažmo pak nejrůznějších převodech formátů fotek a podobných libůstkách.
Své samozřejmě dělá i poměrně nekompromisních 16 GB RAM paměti, což je hodnota, která na kancelářskou práci stačí naprosto bohatě. Já si M3 Air pořizoval ještě v době, kdy měl v základu 8 GB RAM a přestože mi ve výsledku valnou většinu času toto množství stačí, už občas narážím na limity. Zde jsem se ale na limit i ve chvíli, kdy jsem se snažil dát novince pořádně „zahulit“, nedostal ani zdaleka.
Ačkoliv se tedy může na první pohled zdát, že je MacBook Air M5 relativně nudný stroj, faktem je, že díky zachování české ceny 29 990 Kč v základu se jedná vlastně o hodně dobrou koupi. Za tyto peníze totiž dostanete oproti předešlé generaci rychlejší stroj s dvojnásobným úložištěm, což se hodí vždy. A přestože musím samozřejmě vyzkoušet tuto novinku ještě podstatně komplexněji, coby majiteli modelu M3 mi i to relativní málo, co přináší, vlastně dává docela smysl ohledně případného přechodu.