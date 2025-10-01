Zavřít reklamu

Únik z FCC: Apple chystá vylepšené Vision Pro s čipem M5

Apple Vision Pro
Jiří Filip
0

Americký certifikační úřad FCC si za posledních pár dnů udělal u Applu pořádný vroubek. Poté, co omylem vypustil kompletní schémata k iPhonům 16e a následně potvrdil blížící se představení iPadů Pro a MacBooků Pro s čipy M5, totiž z jeho databází vypluly i dokumenty potvrzující přípravy nové verze Vision Pro. Je tak jasné, že se s vylepšeným headsetem v dohledné době počítá. Únik dokumentů je pikantní i proto, že součástí zveřejněného spisu byla i žádost Applu o utajení, kterou však FCC nedopatřením přehlédla.

Mohlo by vás zajímat

Headset nese v databázi označení A3416 a přestože v dokumentu Apple přímo nepíše o Vision Pro, vzhledem k nákresu je jasné, že se jedná právě o tento produkt. Záznamy FCC odhalují především testy přenosů a bezdrátových technologií. Potvrzují tak, že headset si i nadále vystačí s Wi-Fi 6, tedy bude stále bez podpory novější 6GHz pásma, které se očekávalo u dalších generací. Z designového pohledu se pak minimálně u těla také nic zásadního nemění. Apple sází na stejné šasi z hliníku, které však bude uvnitř skrývat jiný čip. Místo M2 má dorazit čerstvější a výrazně rychlejší čip M5, díky němuž by mělo Vision Pro získat znatelně vyšší výkon pro náročné aplikace i delší výdrž baterie.

Apple vision pro Apple vision pro
vision celenka vision celenka
vision pro popruh vision pro popruh
apple vision pro sluchatka apple vision pro sluchatka
vision pro vision_pro
Apple vision pro Apple_vision_pro
vision pro apple vision pro apple
Vstoupit do galerie

Co se týče ceny, tu samozřejmě v dokumentech FCC nenaleznete, ale podle dostupných úniků by měla zůstat zachována na nynější úrovni – tedy v základu na 3499 dolarech.  To znamená, že Apple alespoň prozatím nechce experimentovat s levnější variantou a dává jasně najevo, že Vision Pro zůstává vlajkovou lodí v oblasti rozšířené reality. Méně výkonný a dostupnější „Vision Air“ je podle zákulisních zdrojů sice ve vývoji, ale jeho premiéra je naplánovaná až na rok 2027.

Mohlo by vás zajímat

Pokud se tedy naplní veškeré spekulace okolo představení headsetu, můžeme aktualizovaný Vision Pro s čipem M5 očekávat ještě do konce letošního roku. Je nicméně velkou otázkou, zda jeho příchod vůbec na trhu nějak zarezonuje. Na první verzi Vision Pro totiž pomalu sedá prach, protože nemá z hlediska aplikací moc co nabídnout. Aby tedy M5 Vision Pro uspěl, bude muset uživatelům dát víc než jen výkon. 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.