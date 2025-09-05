Že je Apple Vision Pro k ničemu? Přesvědčíme vás o opaku

Když se řekne Apple Vision Pro, většina z nás si hned vybaví dvě věci – astronomickou cenovku a velmi omezený ekosystém aplikací. Na první pohled to tedy vypadá, že první generace tohoto zařízení má osud předem zpečetěný. Jenže realita je složitější. Jak ukazuje nová zpráva deníku Wall Street Journal, Vision Pro si našel pevné místo v určitých odvětvích a právě tam začíná skutečně dávat smysl.
Není to poprvé, co se technologický gigant vydal na trh s vizí masového produktu, který nakonec našel uplatnění spíše v úzkých segmentech. Brýle Google Glass se sice nikdy nestaly mainstreamovým hitem, ale řadu let se používaly v průmyslu a zdravotnictví jako handsfree asistent. Podobně i headset Microsoft HoloLens nakonec zamířil hlavně do firemní sféry. Speciální edice využívaly společnosti jako Toyota, L’Oréal nebo dokonce NASA. Uplatnění našel také v architektuře či medicíně. Přestože oba projekty byly v posledních letech ukončeny, ukázaly, že původně „spotřebitelská“ zařízení mohou mít dlouhý život v podnikové sféře.
Apple se tak nyní vydává podobnou cestou. Wall Street Journal ve své zprávě zmiňuje například americký řetězec Lowe’s, kde Vision Pro pomáhá zákazníkům představit si, jak bude jejich kuchyně vypadat po rekonstrukci. Prodejna v San José tento systém využívá zhruba tři měsíce a výsledky jsou viditelné – zákazníci se rychleji rozhodují, častěji zkouší odvážnější designové varianty a někdy si dokonce přivádějí své vlastní dodavatele, aby jim Vision Pro pomohl uzavřít obchod.
Další příklad přichází z Evropy. Apple nedávno oznámil partnerství s francouzskou softwarovou společností Dassault Systèmes, která vyvíjí platformy pro navrhování a inženýrství. Její klienti používají Vision Pro například k vývoji molekul pro nové léky, při návrhu datacenter, továren, letadel či elektromobilů. V únoru letošního roku obě společnosti představily aplikaci 3DLive App, která si našla uplatnění především v automobilovém a leteckém průmyslu.
Vision Pro si našel cestu i do leteckého výcviku. Kanadská společnost CAE jej začala používat pro trénink pilotů jako doplněk k plnohodnotným simulátorům. Díky ostrému displeji a kvalitnímu prostorovému zvuku dokáže nabídnout realistický zážitek, který napomáhá při přípravě na certifikace i pravidelné opakovací zkoušky.
První generace Apple Vision Pro možná nezaznamenala masový úspěch mezi běžnými uživateli, ale to neznamená, že jde o slepou cestu. Stejně jako Google Glass či Microsoft HoloLens si Vision Pro hledá své místo v průmyslu, zdravotnictví, architektuře či vzdělávání.