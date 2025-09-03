Apple se nevzdává! Jeho nový headset Vision Air se poučí z chyb Vision Pro a bude stát skoro jako iPhone

Přestože se prodejně AR/VR headsetu Vision Pro ani zhruba rok a půl od vydání příliš prodejně nedaří, Apple nad touto produktovou kategorií zatím pomyslnou hůl neláme. Tvrdí to alespoň zdroje spolehlivého analytika Ming-Chi Kua, podle kterých má kalifornský gigant v plánu na rok 2027 jakýsi restart, který by mu měl právě v tomto světě pomoci. Konkrétně chce v tomto roce přijít s headsetem, který bude podstatně dostupnější a tedy by o něj měl být daleko větší zájem než je tomu nyní u Vision Pro. Řeč je o konkrétně zařízení, které nese pracovní název Vision Air, a jak už název napovídá, půjde nejen o cenově dostupnější, ale i lehčí alternativu k Vision Pro.
Současný Vision Pro váží kolem 625 gramů, což při delším nošení není pro některé uživatele úplně nejpohodlnější. Apple má proto pracovat na zásadní redukci hmotnosti s tím, že Vision Air by měl díky tomu být o více než 40 % lehčí, a tím pádem se dostat velmi citelně pod hranici půl kila. Právě to by mu pak mělo zajistit zásadní rozdíl pro komfort uživatelů, kteří si budou moci užívat rozšířenou realitu bez toho, aby je po chvíli bolelo za krkem.
Fotogalerie
Ještě zajímavější je ale cena. Zatímco Vision Pro stojí 3 499 dolarů v základu, nový Vision Air by měl vyjít o více než polovinu levněji, tedy zhruba na 1 750 dolarů. Pořád se tedy bude jednat o dost drahé zařízení, nicméně už nebude cenově tak odskočené vyšším verzím iPhonů, iPadů či Maců. A pokud příští rok Apple skutečně představí svůj první ohebný iPhone, ve výsledku by mohlo být Vision Air dokonce levnější než tento iPhone.
Co se týče konstrukce, podle dřívějších zpráv Apple u Vision Air vsadí na titanové tělo, které mu pomůže snižovat hmotnost, a zároveň na tenčí design i přepracované pouzdro na baterii. Výsledek by měl být zařízení, které bude sice i nadále působit prémiově, ale přitom bude lehčí a dostupnější. Ostatně, Kuo odhaduje, že Apple by mohl v roce 2027 prodat kolem milionu kusů Vision Air, což je více než dvojnásobek toho, co plánuje letos u Vision Pro. Pokud by se to povedlo, mohl by se Vision Air stát prvním headsetem Applu, který opravdu prorazí mimo úzkou skupinu nadšenců. Jedním dechem je však třeba dodat, že od vydání nás dělí ještě spousta času a je proto třeba brát všechny podobné zprávy s rezervou. Vždyť třeba i o AirPower se nesčetněkrát psalo, že je za rohem, až jí nakonec Apple mrknutím oka odpískal.